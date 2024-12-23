ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, başkanlık görevini Joe Biden'dan devraldığında öncelikli olarak LGBTİ oluşumlarına yönelik kapsamlı değişiklikler yapacağını duyurdu. Trump, başkanlık koltuğuna oturduğu ilk gün 'kaleminin tek bir hareketiyle' bazı düzenlemelere son vereceğini vurguladı.
Trump, şu ifadeleri kullandı: "Görevimin henüz ilk gününde, kalemimin tek bir hareketiyle bu transseksüellik deliliğine son vereceğim. Çocukların cinsel yaralanmasını engellemek amacıyla talimat vereceğim. Transseksüelliği ordumuzdan ve okullarımızdan çıkaracağım. Erkeklerin kadın sporlarına katılmalarının önüne geçeceğiz. Bunu muhtemelen ilk gün yapacağız."
Sözlerinin seyircilerden yoğun alkış alması üzerine Trump, esprili bir biçimde "Bunu birinci gün mü, ikinci gün mü yoksa üçüncü gün mü yapalım? Birinci güne ne dersiniz?" diye sordu.
Başkanlık görevini 20 Ocak 2025'te devralacak olan Trump, konuşmasının sonunda ABD'nin resmi politikası olarak yalnızca iki cinsiyetin kabul edileceğini söyledi. Trump, "Yönetimimde ABD'nin resmi politikası yalnızca iki cinsiyet olacak: Kadın ve erkek." diye konuştu.
Son Dakika › Dünya › Trump göreve geleceği ilk gün yapacağı şeyi açıkladı: - Son Dakika
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