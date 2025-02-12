Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı - Son Dakika
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Dünya

Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı

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Gazze'yi işgal planını konuşmak üzere Beyaz Saray'a giden Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Trump'a yönelik "Yüce hedefleriniz için ortak çalışacağız, Orta Doğu'ya barış ve istikrarı siz getireceksiniz" sözleri görüşmeye damga vururken sergilediği garip yüz mimikleri dikkat çekti.

12.02.2025 09:06
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Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'tehcir' kılıfıyla Gazze'yi işgal planını konuşmak üzere dün akşam Beyaz Saray'a gitti.

"ABD'NİN LİDERLİĞİNE İHTİYAÇ VAR"

Beyaz Saray'daki görüşmesinde, Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin yerlerinden edilmesine yönelik ifadeleri karşısında temkinli bir dil kullanan Kral Abdullah'ın, bu konudaki net ifadeleri dikkati çekti.

"İki devletli çözüm temelinde adil bir barışa ulaşmak bölgesel istikrarı sağlamanın yoludur. Bunun için ABD'nin liderliğine ihtiyaç vardır" ifadesini kullanan Kral Abdullah, Trump'ın bir "barış adamı" olduğunu kaydetti.

"ADİL VE KAPSAMLI BİR BARIŞ ADINA ÇALIŞACAĞIZ"

Kral Abdullah, Trump'a, işgal altındaki Batı Şeria'da gerilimin azaltılması için çalışmanın önemini de vurguladığını ve bölgedeki herkes için adil ve kapsamlı bir barış adına çalışacaklarını ifade ettiğini aktardı.

TRUMP'I ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Görüşmeye Kral Abdullah'ın, Gazze'yi 'tehcir' planıyla son iki haftadır - Türkiye dahil olmak üzere Müslüman devletler tarafından- çokça eleştirilen Donald Trump'a yönelik "Yüce hedefleriniz için ortak çalışacağız, Orta Doğu'ya barış ve istikrarı siz getireceksiniz" sözleri damga vururken görüşme sırasındaki garip yüz mimikleri de dikkatlerden kaçmadı.

Trump ile görüşen Kral Abdullah\'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı

Uluslararası İlişkiler, Beyaz Saray, Orta Doğu, Politika, Dünya, Ürdün, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • atilla aytaç:
    Geçmişte dedelerinin yaptığını yapıyor yine kardeşini arkadan vuruyor yazıklar olsun 94 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    sakın yüz vermeyin şu trampa yoklama yapıyor ne diyecekler diye 59 4 Yanıtla
  • ZEKİ:
    Bu adama ya ilaç vermişler yada hipnoz etmişler. Yada koltuk gidecek korkusundan tik oluşmuş koltuk meslek hastalığı. 55 4 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    mimik degil hasta 48 0 Yanıtla
  • Güneyt null:
    Kral da olsan tikin var işte ABD yi bu kadar yalayıp yutmana ne gerek var. Abd güçlü devlet olsa da dünyada küçüktür. 45 1 Yanıtla
  • onur egemen:
    Kuklacık 30 0 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    Trump a iş atıyor 22 1 Yanıtla
  • kenan özkaya:
    Dünya beşten büyük ama bir delinin peşinden gidenler için güç ve para kimdeyse ister deli ister akıllı ister zır deli olsun Hak Hukuk Adalet Din İman bunlar için sadece teferruat. 6 1 Yanıtla
  • Serafettin Eren:
    adam çarpılmış yaa 5 0 Yanıtla
  • soner yavuz:
    bunların hepsi amerikanın köpekleri sırtlarını amerikaya dayamışlar yarın birgün ülkelerinden en ufak birşey olsa i,lk kaçacakları ülke amerika 0 0 Yanıtla
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