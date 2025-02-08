Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı - Son Dakika
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Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeyi amaçlayan planı sızdı. Ukrayna medyasında yer alan haberlerde Trump'ın Ukrayna'yı Paskalya yani 20 Nisan'a kadar Rusya ile ateşkesi kabul etmeye zorlamaya çalışacağı iddia edildi. Ukraynalıları şoke eden plana göre ilhak edilen topraklarda Rus egemenliği kabul edilecek.

08.02.2025 14:22
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Seçilmesinden bu yana yaptıklarıyla ilgili sürekli gündemi meşgul eden ABD Başkanı Donald Trump'ın çok konuşulan Ukrayna- Rusya savaşını bitirme planından ilk detaylar belli olmaya başladı.

GAZZE PLANINA TEPKİ YAĞIYOR

'Savaşları bitireceğim' vaadi ile seçim kampanyası yürüten ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Beyaz Saray'da ilk olarak İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'yu ağırladı. Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söyleyen Trump'ın akılalmaz Gazze planına dünya çapında tepki yağıyor.

Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı

GÖZÜ BU DEFA UKRAYNA SAVAŞINDA

Seçim kampanyasında 'Ukrayna savaşını 24 saatte sona erdireceğini' öne süren ABD başkanı, Gazze ile ilgili tartışmalar devam ederken şimdi gözünü Rusya-Ukrayna hattına çevirdi. Trump'ın önümüzdeki hafta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Beyaz Saray'da ağırladığı Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile Oval Ofis'te basın mensuplarına kısa açıklamalarda bulunan Trump dün Rusya-Ukrayna Savaşı'nın artık sona ermesi gerektiğini belirterek "Bu savaşın sona erdiğini görmek istiyorum çünkü çok fazla insan öldürüldü. Muhtemelen önümüzdeki hafta Devlet Başkanı Zelenski ile görüşeceğim ve muhtemelen Devlet Başkanı Putin ile de konuşacağım." ifadelerini kullandı.

Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı

Geçtiğimiz hafta Avrupa medyasında yer alan haberlerde, Trump'ın önümüzdeki hafta Almanya'da düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansı'nda Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgalini sona erdirecek bir plan sunabileceği iddia edildi.

Trump'ın Ukrayna ve Rusya özel temsilcisi Keith Kellogg da başkanın yıllık konferansta konuşma niyetini doğruladı ancak plan konusunda detay vermedi.

İLHAK EDİLEN TOPRAKLARDA RUS EĞEMENLİĞİ KABUL EDİLECEK

Rusya yanlısı olarak tanımlanan Ukraynalı Strana gazetesi ise ABD başkanı Trump'ın Ukrayna'yı Paskalya'ya kadar (20 Nisan) Rusya ile ateşkesi kabul etmeye zorlamaya çalışacağını iddia etti. Gazete sızdırılan planın Ukrayna'daki 'siyasi ve diplomatik çevrelerde' dolaştığını iddia etti ve ateşkes anlamasının içeriği ile ilgili bilgiler paylaştı. İddialara göre ateşkes anlaşması kapsamında Ukrayna'nın NATO'ya katılması engellenecek, ilhak edilen topraklarda Rus egemenliği kabul edilecek.

Ayrıca Ukrayna birlikleri Ağustos ayında karşı saldırı başlattığı Rusya'nın Kursk bölgesinden ayrılmaya zorlanacak, Avrupalı güçlerden askerden arındırılmış bir bölgeyi denetlemesi istenecek. Bu birliğe Amerikan birlikleri dahil olmayacak. AB'den Ukrayna'ya önümüzdeki on yıl içinde 486 milyar dolara mal olabilecek yeniden inşa çabalarında yardımcı olması istenecek.

UKRAYNALILARI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

DailyMail gazetesinde yer alan habere göre sözde ateşkes planı Ukraynalıları dehşete düşürdü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ateşkes planlarının varlığını yalanlarken, Beyaz Saray'dan henüz haberlere ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Trump\'ın ateşkes planı Ukrayna\'da deprem etkisi yarattı

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Son Dakika Dünya Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • İbrahim ozturk:
    putin adam reco bahço apo birdir 44 39 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ:
    Suriye Filistin dahil bütün hesaplar anlaşmalar yapılmış biz sadece izliyoruz. 66 1 Yanıtla
  • Oooo:
    Belli oldu paylaşmış anlaşmışlar. Gazze benim Ukrayna'da ilhak ettiğin yer senin 55 0 Yanıtla
  • Cenk:
    Adamlar Suriye'de birbirine hiç temas etmediler. Birisi bizim 33 askerimizi şehit etti. Üzerine S400 leri bize çaktı. Yetmedi dünya kadar Enerji de bizi borclandirip kendine mahkum etti. Diğeri askerimizin başına çuval geçirirken F35 ve aldığı parayı bize taktı yetmedi PKK ile onlarca askerimizi şehit ettiler. Anlaşılan o ki Rusya ve ABD anlaşmış. ABD Filistin, Ürdün, Lübnan, Suriye derken hepsini işgal edip Türkiye ve İrana komşu oldular. Rusya'da Ukrayna'da istediğini aldı. 47 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TEK VE GERÇEK DUNYA LİDERİ TRUMP, SON DERECE HAKLI, UKRAYNA SAVASIYOR PARAYI ABD HALKI ÖDÜYOR, ONUDA BECEREMIYOR 5 20 Yanıtla
  • A R:
    Soytarının şapa oturması operası. 15 2 Yanıtla
  • saban akkus:
    amerika ne derse desin avrupa destegini cekmeyecektir ukrayna dan zaten trump ın istediği de o bakmayın barış dediğine barış olsa dış ticaret acıgı artar. 2 ci dünya savaşında oldugu gibi önce rusya karşısında ezilmelerini ieleyecek sonra müdahale eder edebilirse saaten sonra. bu plan macron nato nun beyin ölümü gercekleşmiştir demesi ile devreye sokuldu. 6 3 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    Trump rusyanın artık şakası olmadığını anladı rusya istihbaratı ukraynayı haritadan silecegiz mesajını yani nükleer noktasındayızı verdi.bunun şakası dahi korkunçdur.Trump mesajı aldı palyaçoya oyun bitti dendi.bunun aynısını rusya süveş kanalı olayında israilede yapdı ve israil süveşi geçip mısıra vuramamışdı 1967 de tornistan geri yapmışdı.nükleer dendimi durcan top mermisine benzemez. 4 1 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Ukranya kuzu kuzu pilana uymak zorunda. ABD ve Avrupa desteği çekerse Rusya tamamını alır. Ukranya’nın kukla başbakanı Zelenski’den bir an önce kurtulması lazım. Yoksa Ukranyayı felakete götürür. 1 1 Yanıtla
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