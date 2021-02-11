Trump'ın avukatları, savunmalarını bir günden az sürede tamamlayacak - Son Dakika
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Trump'ın avukatları, savunmalarını bir günden az sürede tamamlayacak

11.02.2021 23:11
Trump'ın avukatları, savunmalarını bir günden az sürede tamamlayacak

ABD'de eski Başkan Donald Trump'ın avukatlarının azil davasında yapacakları savunmaları kendilerine ayrılan süreden daha azını kullanarak tamamlayacakları ifade edildi.

ABD'de eski Başkan Donald Trump'ın avukatlarının azil davasında yapacakları savunmaları kendilerine ayrılan süreden daha azını kullanarak tamamlayacakları ifade edildi.

ABD'de 6 Ocak'ta eski Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre binasına saldırmaları üzerine Trump için Temsilciler Meclisi tarafından ikinci kez 'şiddete teşvikten' azil soruşturması başlatıldı. Senato'ya taşınan davada Trump'ın avukatlarının savunmaları kendilerine ayrılan süreden daha azını kullanarak tamamlayacakları ifade edildi.


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Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'ın avukatları, savunmalarını bir günden az sürede tamamlayacak - Son Dakika

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