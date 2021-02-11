ABD'de 6 Ocak'ta eski Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre binasına saldırmaları üzerine Trump için Temsilciler Meclisi tarafından ikinci kez 'şiddete teşvikten' azil soruşturması başlatıldı. Senato'ya taşınan davada Trump'ın avukatlarının savunmaları kendilerine ayrılan süreden daha azını kullanarak tamamlayacakları ifade edildi.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › Trump'ın avukatları, savunmalarını bir günden az sürede tamamlayacak - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.