Trump'ın boynundaki kızarıklığı gizleme çabası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'ın boynundaki kızarıklığı gizleme çabası

Trump\'ın boynundaki kızarıklığı gizleme çabası
04.03.2026 01:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın boynundaki kızarıklık, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile yaptığı görüşme sırasında yeniden kameralara yansıdı. Daha önce de dikkat çeken kızarıklığın bu kez makyajla kapatılmaya çalışıldığı görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i Beyaz Saray'da ağırladığı görüşme sırasında boynundaki kızarıklık yeniden gündeme geldi. Daha önce Washington'daki Onur Madalyası töreninde fark edilen kırmızı izin, bu kez makyajla kapatılmaya çalışıldığı kameralara yansıdı.

KAMERALARA YANSIYAN DETAY

Beyaz Saray'daki görüşme sırasında çekilen yakın plan görüntülerde, Trump'ın boyun bölgesinde ton farklılığı dikkat çekti. Görüntülerde, kızarıklığın bulunduğu alana makyaj uygulandığı ve rengin eşitlenmeye çalışıldığı görüldü.

SAĞLIK TARTIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, Trump'ın sağlık durumuna ilişkin çeşitli yorumlar yapıldı.

Destekçileri bunun basit bir cilt tahrişi ya da geçici bir durum olabileceğini savunurken, bazı kullanıcılar Beyaz Saray'dan daha net bir açıklama yapılması gerektiğini ifade etti.

Donald Trump, Politika, Almanya, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'ın boynundaki kızarıklığı gizleme çabası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı
Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı
İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu’nu vurdu İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nu vurdu
Orta Doğu’da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı Orta Doğu'da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı
Trump: İran’a kara saldırısına gerek kalmayacak Trump: İran'a kara saldırısına gerek kalmayacak
Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz

00:47
“Hamaney’in yerine gelen isim belli oldu“ iddiası
"Hamaney'in yerine gelen isim belli oldu" iddiası
00:25
’’Trump Türkiye’ye İran’a saldırma talimatı verdi’’ iddiasına yalanlama
''Trump Türkiye'ye İran'a saldırma talimatı verdi'' iddiasına yalanlama
00:22
Washington Post: İran Suudi Arabistan’daki CIA İstasyonunu vurdu
Washington Post: İran Suudi Arabistan'daki CIA İstasyonunu vurdu
23:57
İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası
23:20
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
23:06
İran, Dubai’deki ABD Konsolosluğu’nu İHA ile vurdu
İran, Dubai'deki ABD Konsolosluğu'nu İHA ile vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 01:11:31. #.0.4#
SON DAKİKA: Trump'ın boynundaki kızarıklığı gizleme çabası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.