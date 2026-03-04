Trump\'ın boynundaki kızarıklığı gizleme çabası

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i Beyaz Saray'da ağırladığı görüşme sırasında boynundaki kızarıklık yeniden gündeme geldi. Daha önce Washington'daki Onur Madalyası töreninde fark edilen kırmızı izin, bu kez makyajla kapatılmaya çalışıldığı kameralara yansıdı.

KAMERALARA YANSIYAN DETAY

Beyaz Saray'daki görüşme sırasında çekilen yakın plan görüntülerde, Trump'ın boyun bölgesinde ton farklılığı dikkat çekti. Görüntülerde, kızarıklığın bulunduğu alana makyaj uygulandığı ve rengin eşitlenmeye çalışıldığı görüldü.

SAĞLIK TARTIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, Trump'ın sağlık durumuna ilişkin çeşitli yorumlar yapıldı.

Destekçileri bunun basit bir cilt tahrişi ya da geçici bir durum olabileceğini savunurken, bazı kullanıcılar Beyaz Saray'dan daha net bir açıklama yapılması gerektiğini ifade etti.