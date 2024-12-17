Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesine Özgür Özel'den ilk yorum - Son Dakika
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Dünya

Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesine Özgür Özel'den ilk yorum

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ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetmesi CHP lideri Özgür Özel'i kızdırdı. Özel, yaptığı açıklamada ''Bu ton Trump'ın Erdoğan'a yazdığı tehdit mektubundaki ton. o mektup beni ne kadar utandırdıysa bu ton da o kadar utandırdı'' ifadelerine yer verdi.

17.12.2024 16:01  Güncelleme: 16:13
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Suriye'de olacakların anahtarının Türkiye'de olacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Çok akıllı bir adam ve çok güçlü" dedi.

Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesine Özgür Özel'den ilk yorum

"ÇOK GÜÇLÜ VE ETKİLİ BİR ORDU KURDU"

Açıklamasının devamında Türkiye'nin "önemli bir güç" olduğunu kaydeden Trump, "Erdoğan iyi anlaştığım biri. Büyük bir askeri gücü var. Ve bu gücü savaşlarda yıpranmadı. Çok güçlü ve etkili bir ordu kurdu" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesine Özgür Özel'den ilk yorum

ÖZEL: BU TON BENİ UTANDIRDI

Büyük yankı uyandıran bu sözler sonrası CGP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Trump'ın Erdoğan'a yönelik sözleri için "utandığını" ifade eden Özel, "Trump, Erdoğan'a 'Çok güçlü bir ordu kurdu, çok zeki adam' demiş. Keşke TSK'yı kastediyor olsa; HTŞ'yi kastediyor. Bu tonu hatırlıyor musunuz? Bu ton Trump'ın Erdoğan'a yazdığı tehdit mektubundaki ton. Şimdi sırtını sıvazlıyor. Bu açıklama sadece ve sadece bir övgü değil. Sopa göstermek var. Ona verdiği görev, ödev var. Aksi takdirde geçmişte ne oldu hatırla diyor. Bu açıklamaya sevinen AKP'lilere diyorum ki; o mektup beni ne kadar utandırdıysa bu ton da o kadar utandırdı. Türkiye'nin cumhurbaşkanı bunu haketmiyor. Böyle konuşamayacakları bir cumhurbaşkanımız olacak" şeklinde konuştu.

Trump\'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı övmesine Özgür Özel\'den ilk yorum

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Son Dakika Dünya Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesine Özgür Özel'den ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (49)

  • Murat:
    PKK destekçisi DEM'Lİ dostların üzülmesin özgür 341 121 Yanıtla
  • OMAR DAYI:
    neyin kafasını yaşıyorsun Özel diye sormazlar mı adama? Bu açıklamalarla komik duruma düşürmüşsün kendini :D 318 84 Yanıtla
  • ahmet demir:
    bu adam bu zekayla bu kapasite ile türkiyeyimi yönetecek komedi gibii 314 59 Yanıtla
  • bülent C.:
    Boş bir değerlendirme , yakında kimse kaile almayacak artık. :))) 242 53 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    Lan bu cehape ye adam gibi bir adam yerli ve milli birisi ne zaman gelecek 235 47 Yanıtla
  • Mert Tekin:
    Niye zorumuza gidiyor bu kadar hataları var evette herşeyede muhalefet olsun diye konuşmayın be kardeşim. 200 39 Yanıtla
  • Sami Ay:
    Bunda yüz varmıki utanma duygusu olsun boş yapma ikile hadi özgür 169 33 Yanıtla
  • Tuncay Sen:
    özgür ozelin elinde hts nin Türkiye devleti tarafından kurulduğuna dair bir kanıt var mı savcılar goreve 78 55 Yanıtla
  • Ersay:
    El pençe durmasaydınız iyiydi:))))Tayyip in 100 birini yapacağınızı bilsem tamamda , neyse Yine güldürdün bizi :)))) 78 17 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Sen fetulahı vermiyorsan bu fakir görevde olduğu sürece o teröristi alamazsın :))) 47 32 Yanıtla
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SON DAKİKA: Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesine Özgür Özel'den ilk yorum - Son Dakika
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