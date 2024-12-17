Trump\'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı övmesine Özgür Özel\'den ilk yorum

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Suriye'de olacakların anahtarının Türkiye'de olacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Çok akıllı bir adam ve çok güçlü" dedi.

"ÇOK GÜÇLÜ VE ETKİLİ BİR ORDU KURDU"

Açıklamasının devamında Türkiye'nin "önemli bir güç" olduğunu kaydeden Trump, "Erdoğan iyi anlaştığım biri. Büyük bir askeri gücü var. Ve bu gücü savaşlarda yıpranmadı. Çok güçlü ve etkili bir ordu kurdu" ifadelerini kullandı.

ÖZEL: BU TON BENİ UTANDIRDI

Büyük yankı uyandıran bu sözler sonrası CGP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Trump'ın Erdoğan'a yönelik sözleri için "utandığını" ifade eden Özel, "Trump, Erdoğan'a 'Çok güçlü bir ordu kurdu, çok zeki adam' demiş. Keşke TSK'yı kastediyor olsa; HTŞ'yi kastediyor. Bu tonu hatırlıyor musunuz? Bu ton Trump'ın Erdoğan'a yazdığı tehdit mektubundaki ton. Şimdi sırtını sıvazlıyor. Bu açıklama sadece ve sadece bir övgü değil. Sopa göstermek var. Ona verdiği görev, ödev var. Aksi takdirde geçmişte ne oldu hatırla diyor. Bu açıklamaya sevinen AKP'lilere diyorum ki; o mektup beni ne kadar utandırdıysa bu ton da o kadar utandırdı. Türkiye'nin cumhurbaşkanı bunu haketmiyor. Böyle konuşamayacakları bir cumhurbaşkanımız olacak" şeklinde konuştu.