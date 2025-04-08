Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri Yunanistan'ı panikletti - Son Dakika
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Dünya

Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri Yunanistan'ı panikletti

Trump\'ın Erdoğan\'la ilgili sözleri Yunanistan\'ı panikletti

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında gerçekleşen görüşmenin ardından Trump'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı açıklamalar, bugün dünya medyasında geniş yankı buldu. Uluslararası haber ajansları ve İsrail basını, Trump'ın "arabuluculuk" önerisine dikkat çekerken, Yunan medyasında ise endişe ve rahatsızlık öne çıktı.

08.04.2025 14:40
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye'nin Suriye'deki rolünün önemini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi ilişkileri olduğunu vurgulayarak, "O, çok güçlü ve zeki biri." dedi.

ABD Başkanı, "Erdoğan'la çok iyi ilişkilerim var. Basının, Erdoğan'ı sevmeme kızdığını biliyorum ama ben seviyorum, o da beni seviyor ve hiçbir sorunumuz olmadı." diye konuştu. Türkiye'nin Suriye'de kimsenin yapamadığını yaptığını ifade eden Trump, "Erdoğan çok güçlü ve zeki bir adam. (Suriye'de) Başka kimsenin yapamadığı bir şeyi yaptı. Hakkını vermek lazım." dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "Suriye'de Türkiye ile sorunları olduğu" yönündeki ifadelerine de cevap veren Trump, "(Suriye konusunda) Türkiye ile yaşadığınız her sorunu çözebileceğimi düşünüyorum. (Netanyahu'yu işaret ederek) Siz makul olduğunuz sürece; bu konuda siz de biz de makul olmalıyız." değerlendirmesini yaptı. Trump, "Türkiye ve lideriyle çok ama çok iyi bir ilişkim var ve bu sorunu çözebileceğimizi düşünüyorum. Şu anda bunun bir sorun olacağını sanmıyorum." şeklinde konuştu.

TRUMP'IN SÖZLERÜ DÜNYA GÜNDEMİNDE

Dün gece Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşme bugün dünya basınının en önemli gündem maddelerinden biri oldu. AFP haber ajansı okuyucularına servis ettiği haberinde "Beyaz Saray'da kilit müttefiki İsrail Başbakanı Netanyahu ile konuşan ABD başkanı Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan "harika ilişkilerini" müzakereler için bir fırsat olarak öne çıkardı" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamaları İsrail basınının da öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Times of Israel, "Trump Erdoğan ile harika ilişkileri olduğunu söylüyor" başlıklı haberinde ABD başkanının Netanyahu'ya arabuluculuk teklifinde bulunduğunu belirtti ve "Trump Beyaz Saray'daki açıklamasında Erdoğan'ı sevdiğini belirtti ve onu 'zeki biri' olarak tanımladı" diye yazdı.

Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri Yunanistan'ı panikletti

"TRUMP'IN ERDOĞAN'LA İLİŞKİSİ NETANYAHU İÇİN ÇETREFİLLİ BİR KONU"

ABD merkezli The Hill gazetesine göre Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkileri Netanyahu için 'çetrefilli bir konu'

Gazete haberinde Netanyahu'nun Türkiye ile ilgili endişelerini dile getirdiğini Trump'ın ise ona "Türkiye ile yaşadığınız her sorunu çözebileceğimi düşünüyorum. Siz makul olduğunuz sürece; bu konuda siz de biz de makul olmalıyız." cevabı verdiğini yazdı.

Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri Yunanistan'ı panikletti

"NETANYAHU'NUNGÖZÜ ÖNÜNDE ERDOĞAN'I ÖVDÜ"

Yunan medyası ise Trump'ın Erdoğan'la ilgili açıklamalarından rahatsız olmuş görünüyor. Naftemporiki gazetesi konuya ilişkin haberinde "Trump Netanyahu'nun gözü önünde Erdoğan'ı övdü" başlığını kullanırken To BHMA gazetesi ise ABD başkanının Netanyahu'yu 'Türkiye'ye karşı makul olmaya çağırdığını' yazdı.

SİYASİ YAKINLAŞMA ENDİŞELERİ ARTIRDI

To BHMA'nın haberinde "Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasında Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşme iki önemli sonucu ortaya koydu: Birincisi ABD ile İran arasında üst düzey doğrudan diyaloğun önümüzdeki Cumartesi günü yeniden başlaması, diğeri ise ABD Başkanı'nın Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'a 'güvenoyu' vermesi" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamalarının tonunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan iyi ilişkisinin altını çizdiğini belirten gazete ikili arasındaki siyasi yakınlaşmanın Yunanistan'da endişeye neden olduğunu belirtti.

Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri Yunanistan'ı panikletti

"TRUMP ERDIĞAN'I ÖVMEYİ SEÇTİ"

Skai televizyonu Trump'ın Netanyahu ile görüşmesinde Türkiye ile iyi ilişkileri hakkında övgü dolu ifadelerde bulunduğunu yazdı ve "Erdoğan 2000 yıldır kimsenin yapamadığını yaptı" sözlerini ön plana çıkardı.

Ta Nea gazetesi 'Trump Erdoğan'ı övmeyi seçti' başlığını kullanırken, Greekcitytimes ise Trump'ın açıklamasından çok Netanyahu'nın sözlerini ön plana çıkardı ve "Türkiye'nin ABD ile güçlü bağlarının altını çizen Netanyahu, görüşmelerinin İsrail'in Ankara ile karşı karşıya gelmekten nasıl kaçınabileceğine odaklandığını belirtti. Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olan olumlu ilişkisine işaret eden Netanyahu, ABD Başkanı'nın iki ülke arasında herhangi bir gerilimi önlemek için ideal kişi olduğunu savundu." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Dünya Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri Yunanistan'ı panikletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Zafer Oztekin:
    Türkiyede 250 bin cafe restaurant harıl harıl çalışıyor. Sayısı onbinleri geçen Oteller Avmler Gece clupleri boş kalmıyor.İstanbulda Avrupanin en büyük havalimani her yıl rekor tazeliyor. çöpe atılan ekmeklerle ve çöpe dökülen yemeklerle afrikada en az 5 ülke doyar HALA BİRİLERİNE İDEOLOJİSİNE TERS DİYE ONLARCA ENGELLERİ AŞMIŞ HÜKÜMETİ BEĞENDİREMİYORUZ 15 5 Yanıtla
  • Selim Tatar:
    Dışı seni içi bizi yakar 3 10 Yanıtla
  • Tuna Han:
    doğru söylüyor Trump Erdoğan dan başka milyonlarca mülteciyi başka Afrika ülkeleri dahil kim kabul eder hele ki kim oy için vatanına ihanet ederek vatandaşlık verir kimsenin yapmadığı kazık bu adam haklı 2 4 Yanıtla
  • astragan:
    muhalefet rahatsız olmadı mı sanki ;) 4 0 Yanıtla
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