Trump\'ın danışmanı, kürsüde konuştuğu sırada bayılıp yere yığıldı

Dünya

New York Genç Cumhuriyetçiler Kulübü'nün düzenlediği galada konuşma yapan Donald Trump'ın kampanya danışmanı Alex Bruesewitz kürsüde bayılarak yere düştü.

Pazar gecesi Manhattan'daki etkinlikte, Bruesewitz gelecek dönem Beyaz Saray üst düzey danışmanı olacak Dan Scavino'yu tanıtırken kelimeleri yutmaya başladı ve yüzlerce katılımcının gözleri önünde bayıldı. Endişe verici görüntülerde, Bruesewitz'in bayılırken kürsüyü de devirdiği görülüyor.

Etkinliğin sunucusu ve İngiliz siyasetçi Nigel Farage'ın eski danışmanı Raheem Kassam, kısa süre sonra katılımcılara Bruesewitz'in durumunun iyi olduğunu açıkladı. Kassam, "Alex bana 'En azından havalı görünmüş müyüm?' diye sordu. Ben de 'Hayatımda hiç kimsenin yerçekimini senin kadar iyi kullandığını görmedim' dedim" şeklinde konuştu.

Olay sonrası Donald Trump telefonla arayarak danışmanına geçmiş olsun dileklerini iletti. Trump, "Alex'in iyi olacağını biliyorum çünkü o çok sağlam biri. Kendisi çok özel biri ve ona selamlarımı iletmek istiyorum" dedi.

X Strategies LLC'nin CEO'su olan Bruesewitz, Trump karşıtı Cumhuriyetçilerle mücadele eden ve MAGA hareketini destekleyen bir isim olarak tanınıyor. Şirketinin misyonu, "Amerika Önce" politikasını savunan adayların seçilmesine yardımcı olmak olarak belirtiliyor.

Siyah kravat zorunluluğu olan gala etkinliği Cipriani Wall Street'te gerçekleşti ve aralarında Farage, Scavino, eski Beyaz Saray baş stratejisti Steve Bannon ve kıdemli Trump danışmanı Corey Lewandowski'nin de bulunduğu önemli konuşmacıları ağırladı.