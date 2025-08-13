Trump\'ın emriyle ulusal muhafızlar Washington DC\'ye müdahaleye başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington DC'de güvenliği sağlamak için acil durum ilan etmesinin ardından ilk etapta 800 Ulusal Muhafızın bir kısmı başkentte göreve başladı.

POLİS TEŞKİLATI KONTROL ALTINA ALINDI

Muhafızlar Washington DC'deki polis teşkilatını kontrol altına aldı, şehir genelindeki ilk operasyonlarda 20'dan fazla kişi gözaltına alındı. Gözaltılar arasında "cinayet", "uyuşturucu" "toplu taşıma bileti kaçakçılığı", "müstehcen davranış" gibi çeşitli suçlamalar yer aldı.

"BAŞKENTİMİZİ GERİ ALIYORUZ"

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Washington DC'de güvenliği sağlamak, suç oranlarını düşürmek ve kenti evsizlerden arındırmak amacıyla bir dizi yeni tedbir aldıklarını duyurmuştu. Washington'daki suç oranlarının dünyadaki birçok başkentten çok yüksek olduğunu resmi veriler üzerinden anlatan Trump, bunun kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "kamu güvenliği acil durumu" ilan ettiğini söylemişti.

Başkan, "Bugün Washington DC'nin kurtuluş günü, başkentimizi geri alıyoruz." diyerek, başta New York ve Chicago olmak üzere diğer bazı kentlerde de güvenlik tedbiri almaya hazırlandıklarını dile getirmişti. Trump, bu amaçla Washington DC Özerklik Yasası'nın 740. maddesini devreye soktuğunu ve bu yasaya dayanarak güçlü tedbirler aldıklarını ifade ederek, Washington DC Polis Departmanı'nı "doğrudan federal kontrol" altına alacaklarını ifade etti.

İTİRAZLARI DİNLEMEDİ

Öte yandan Washington DC'nin Demokrat Belediye Başkanı Muriel Bowser ile polis yetkilileri, başkentteki suç oranlarının 2024 yılında önceki yıla kıyasla yüzde 26 düştüğünü, Trump'ın suç oranlarıyla ilgili iddialarının asılsız olduğunu savundu. Trump ise basın toplantısında, DC yetkililerinin gündeme getirdiği suç oranı istatistiklerinin "sahte" olduğunu iddia etti.