ABD'de seçimleri kazanan Donald Trump'ın göreve geldikten sonra atacağı adımlar, hayata geçireceği yenilikler merakını korurken, dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump'ın ABD'ye gelip doğum yapan ailelerin çocuklarına bundan sonra Amerikan pasaportu verilmeyeceğini söyledi.
Detayları paylaşan NTV ABD temsilcisi Hüseyin Günay, "Trump, yabancı ailelerin Amerika'ya gelip doğum yaparak çocuklarına pasaport almalarını sağlayan yasayı iptal edeceğini söyledi. Özellikle Miami'ye gelen kaymak tabakaya duyurulur" dedi.
Söz konusu uygulamadan Türkiye'deki ünlü isimler sıklıkla faydalanıyordu. Ünlüler, ABD'de doğum yapıp çocuklarına Amerikan pasaportu alıyordu.
Son Dakika › Dünya › Trump'ın en çok ünlülerin kullandığı yasayı çekecek - Son Dakika
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