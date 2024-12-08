Trump'ın en çok ünlülerin kullandığı yasayı çekecek - Son Dakika
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Dünya

Trump'ın en çok ünlülerin kullandığı yasayı çekecek

Trump\'ın en çok ünlülerin kullandığı yasayı çekecek

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ABD'ye gelip ülkede doğum yapan yabancı ailelerin çocuklarına Amerikan pasaportu almayı sağlayan yasayı iptal edeceğini açıkladı.

08.12.2024 21:24
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ABD'de seçimleri kazanan Donald Trump'ın göreve geldikten sonra atacağı adımlar, hayata geçireceği yenilikler merakını korurken, dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump'ın ABD'ye gelip doğum yapan ailelerin çocuklarına bundan sonra Amerikan pasaportu verilmeyeceğini söyledi.

TRUMP, "ÇOCUK" YASASINI ÇEKİYOR

Detayları paylaşan NTV ABD temsilcisi Hüseyin Günay, "Trump, yabancı ailelerin Amerika'ya gelip doğum yaparak çocuklarına pasaport almalarını sağlayan yasayı iptal edeceğini söyledi. Özellikle Miami'ye gelen kaymak tabakaya duyurulur" dedi.

EN ÇOK ÜNLÜLER FAYDALANIYORDU

Söz konusu uygulamadan Türkiye'deki ünlü isimler sıklıkla faydalanıyordu. Ünlüler, ABD'de doğum yapıp çocuklarına Amerikan pasaportu alıyordu.

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Son Dakika Dünya Trump'ın en çok ünlülerin kullandığı yasayı çekecek - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ahmet Mert Soylu:
    Bunu bende savunuyorum. Aök evlatlarına vermeyin pasaport 0 0 Yanıtla
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