Trump'ın en zor anları! Yüz ifadesi çok şey anlatıyor
Dünya

Trump'ın en zor anları! Yüz ifadesi çok şey anlatıyor

Trump\'ın en zor anları! Yüz ifadesi çok şey anlatıyor
15.08.2025 23:32
Haber Videosu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Alaska'da ABD Başkanı Trump'la düzenlenen basın toplantısında gazeteciler adeta soru yağmuruna tuttu. Art arda gelen sorular karşısında Putin'in yüz ifadesi dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska eyaletinde bir araya geldi. İki lider, uçaktan indikten sonra birbirlerini selamladı ve kırmızı halıda beraber yürüdü. Ardından iki lider, havaalanından Trump'ın makam aracıyla toplantının yapılacağı salona gitti.

PUTİN VE TRUMP SORULARI YANITLADI

Trump ve Putin'in ikili ilişkiler ile Rusya ve Ukrayna arasında olası ateşkesi ele alacakları "Barışın Peşinde" temalı görüşmesi başladı. Görüşme öncesi Trump ve Putin gazetecilerin karşısına geçerek soruları yanıtladı.

PUTİN'İN YÜZ İFADELERİ TOPLANTIYA DAMGA VURDU

ABD'li gazeteciler Putin'i resmen soru yağmuruna tuttu. Aşırı gürültü nedeniyle sorular tam olarak duyulamazken, Putin'in art arda gelen sorular karşısında yüzünün şekilden şekle girdiği görüldü. Putin'in yüz ifadeleri basın toplantısına damga vurdu.

22:13
