Trump\'ın Erdoğan\'la arasında geçen konuşma olay: Yok yok Suriye\'yi sen aldın

Netanyahu ile Beyaz Saray'da açıklama yapan ABD Başkanı Trump, Erdoğan'la olan bir anısını anlattı. Suriye'de Esad rejimi devrildiğinde Erdoğan'la görüştüğünü söyleyen Trump, "Ona 'Kimsenin yapmadığını sen yaptın. Suriye'yi aldın' dedim. Erdoğan' Yok hayır, ben değilim' dedi ama 'Evet sen aldın' dedim. Erdoğan da, 'Belki de benimdir' yanıtını verdi." ifadelerini kullandı.