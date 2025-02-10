Trump'ın Grönland planına Danimarkalılardan yanıt! California'yı istediler - Son Dakika
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Dünya

Trump'ın Grönland planına Danimarkalılardan yanıt! California'yı istediler

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'ya bağlı Grönland'ı satın alma planına karşı, 'California eyaletinin Danimarka toprağı' olması için kampanya başlatıldı.

10.02.2025 17:32  Güncelleme: 17:47
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ABD Başkanı Donald Trump'ın satın alma planına karşılık, 'California eyaletinin Danimarka toprağı' olması için kampanya başlatıldı.

Donald Trump'ın Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı satın alma yönündeki hamlelerine Danimarkalılardan dikkat çeken bir yanıt geldi.

CALİFORNİA'YI İSTEDİLER

'Danimarkalaştırma' (Denmarkification) adlı internet sitesinde Grönland'ı satın alma planına karşı, 'California eyaletinin Danimarka toprağı' olması için kampanya başlatıldı. İmza kampanyasına ilişkin yapılan açıklamada, kampanyanın, Trump'ın Grönland'ı satın alma planına karşılık, California eyaletinin ABD'den satın alınarak Danimarka toprağı haline getirilmesini amaçladığı bildirildi.

Trump'ın Grönland planına Danimarkalılardan yanıt! California'yı istediler

"TRUMP İSTERSE SATAR"

Trump'ın, Demokratların kalelerinden olan California'dan hoşlanmadığı kaydedilen açıklamada, "Trump, California'nın en büyük hayranı sayılmaz. Uygun bir fiyat karşılığında, burayı vermeye istekli olacağından eminiz. Trump California'yı satmak isterse, satar" denildi.

Açıklamada, California'nın seçilme nedenleri arasında sıcak iklimi, teknoloji hakimiyeti, avokado üretimi, sahip olduğu özgürlük ve ülkenin en ünlü eğlence parklarından Disneyland'i içinde bulundurması gibi gerekçeler sıralanarak, "Anlaşmayı tatlandırmak için ömür boyu Danimarka hamur işleri bile vereceğiz" ifadesine de yer verildi.

Trump'ın Grönland planına Danimarkalılardan yanıt! California'yı istediler

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump, 23 Aralık 2024'te, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuş; ABD Başkanı Trump'ın bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede ise "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz" demişti.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki otonom bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Trump\'ın Grönland planına Danimarkalılardan yanıt! California\'yı istediler

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Son Dakika Dünya Trump'ın Grönland planına Danimarkalılardan yanıt! California'yı istediler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Çelikk:
    Kral Adam Bırakmaz Orayı 9 21 Yanıtla
  • ferhat eser:
    vallahi sataram köyü haa urfalı trump ağa :)) 16 6 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ya turap senden akılısıda var gördünmü 20 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TRUMP NE DERSE O. ALIRIM DIYORSA DONUNUZU BILE ALIR, DONSUZ GEZERSINIZ. 3 16 Yanıtla
  • Musti5201:
    Savaşı çıkarmadan ölmez bu 9 1 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Şaka gibi... Ya da böyle bir şey yok Son DAKİKA element uyduruyor.... 4 2 Yanıtla
  • Yaşar hikmet:
    ömür boyu bedava hamur işi varsa Trump kesin California yi verir 0 1 Yanıtla
  • Ali boz:
    dur be sarı kafae.. 0 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    40 tane biraraya gelse bunu doğuramaz. 0 0 Yanıtla
  • Selahaddin Eyyubi:
    Seçim öncesi mehdi ilan edenler şimdi iblis ilan ettiler. 0 0 Yanıtla
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