Trump'ın Gümrük Vergisi Planında Revizyon İddiası - Son Dakika
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Dünya

Trump'ın Gümrük Vergisi Planında Revizyon İddiası

Trump\'ın Gümrük Vergisi Planında Revizyon İddiası

Seçim döneminde ABD'ye ithal edilecek tüm ürünler için yüzde 20'ye kadar gümrük vergisi uygulamayı vaat eden Donald Trump'ın, başkanlık koltuğuna oturmasına günler kala planda değişiklik yaptığı iddia edildi. Plan, tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor.

06.01.2025 16:21
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ABD'de 20 Ocak'ta görevi resmen devralacak olan seçilmiş başkan Donald Trump'ın planlarında kritik bir değişikliğe gittiği öne sürüldü.

KAPSAM DARALTILIYOR

ABD'nin merkezli The Washinton Post gazetesinde yer alan haberde, seçim sürecinde ithal edilecek tüm ürünler için yüzde 10 ila 20 arasında gümrük vergisi vaadinde bulunan Trump'ın, bu planında değişikliğe gittiği belirtildi. Jeff Stein imzasıyla yayımlanan ve Trump'a yakın üç kaynağa dayandırılan haberde, Trump'ın danışmanlarının her ürünü değil sadece belirli sektörleri hedefe alan bir tarife üzerinde çalışıldığı ileri sürüldü. İddiaya göre, söz konusu plan yine tüm ülkeler için geçerli olacak.

SAVUNMA SANAYİ VE ENERJİ SEKTÖRÜNDE UYGULANACAK

Trump'ın seçim dönemindeki vaatlerine oranla bu değişikliğin önemli olduğu fakat yine de global ticaretin altını üstüne getirme potansiyeli taşımayı devam ettirdiğinin altı çizildi. Haberde, gümrük tarifesi uygulanması muhtemel sektörler olarak, savunma sanayi, enerji sektörü ve kritik tıbbi malzemeler ile birlikte demir, çelik, bakır, alüminyum, iğneler, şırıngalar, ilaç malzemeleri, şişeler, nadir toprak mineralleri, güneş panelleri ve piller olarak sıralandı.

2025'İN EN BÜYÜK BELİRSİZLİĞİ

Trump'ın gümrük vergisinde gitmeyi planladığı değişiklikler, ABD ekonomisinin yanı sıra küresel ekonomi için de 2025'in en büyük belirsizliği olarak nitelendiriliyor. Haberde, planlarda sıklıkla değişikliğe gidildiği, tarifelerle ilgili son kararın henüz alınmadığı, sektörel tarife planının daha geniş ölçekli tarifler için bir başlangıç olabileceği de kaydedildi.

TÜRKİYE DE KARARI BEKLİYOR

Öte yandan Trump'ın gümrük tarifesi planı, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. 2024 yılında ABD'nin Türkiye üzerinden gerçekleştirdiği ithalat yüzde 10'luk artış göstererek 13,4 milyar dolara yükselmişti. Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında ise ABD, Almanya'nın ardından hemen ikinci sırada bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, kampanya sürecinde yurt dışından ithal edilecek tüm ürünler için yüzde 10 ila 20 arasında gümrük vergisi vaadinde bulunmuştu. Trump'ın tüm ürünleri ve tüm ülkeleri kapsayan söz konusu vaadi, fiyat şokuna yol açabileceği gerekçesiyle ekonomistlerin yanı sıra Cumhuriyetçi Parti'de de eleştirilerin odağına oturmuştu.

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Son Dakika Dünya Trump'ın Gümrük Vergisi Planında Revizyon İddiası - Son Dakika

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