ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, yemin ederek ikinci görev dönemine resmen başladı.
İLK KONUŞMASINI YAPTI
Yemin töreni sonrasında başkan olarak ilk kez kürsüye çıkan Trump, konuşmasının bir bölümünde, "Mars'a astronot göndereceğiz" ifadesini kullandı.
MUSK'IN TEPKİSİ KAMERALARA YANSIDI
Trump'ın söz konusu ifadeyi sarf ettiği sırada dünyanın en zengin insanı, SpaceX, Tesla ve X gibi şirketlerin CEO'su Elon Musk'ın tepkisi kameralara yansıdı. Trump'ın en yakın müttefiklerinden biri olan Musk'ın, ABD Başkanı'nın, "Mars'a astronot göndereceğiz" sözünü eliyle onayladığı ve 'tamam' işareti yaparak destek verdiği görüldü.
Son Dakika › Dünya › Trump'ın İkinci Dönemi Başladı: 'Mars'a Astronot Göndereceğiz' - Son Dakika
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