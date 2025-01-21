Trump'ın imzaladığı kararnameyle 80 bin kaçak Türk vatandaşı iade edilebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Trump'ın imzaladığı kararnameyle 80 bin kaçak Türk vatandaşı iade edilebilir

Geniş Video İzle

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump yemin töreni sonrası art arda kritik kararnamelere imza attı. Trump'ın yeni göç kararnamesiyle, ABD'deki 80 bin kaçak Türk vatandaşı iade edilebilir.

21.01.2025 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, görev gelir gelmez,"Güney sınırındaki işgalin sona erdiğinden" emin olana kadar kaçak göçmenleri "Geri gönderme ve uzaklaştırma" yetkisi veren bir kararnameyi imzaladı.

Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkını sona erdirmeyi planlalayan bir emir daha verdiği belirtiliyor. Bu emrin nasıl uygulanacağı belirsiz. Doğuştan vatandaşlık ABD anayasasında yer alan bir hak ve kaldırılması için ABD Kongresi'nin her iki kanadında da üçte iki çoğunluk oyu gerekiyor. Trump'ın ABD'de yaşayan belgesiz göçmenlerin çocuklarının artık otomatik olarak ABD vatandaşı olarak kabul edilmesini engellemeye çalıştığı tahmin ediliyor.

Trump'ın kaçak göçmenler için verdiği emir ise net. Bu karar, son 4-5 yıldır artan şekilde ABD'ye kaçak şekilde giren Türk vatandaşlarının durumunu da gündeme getirdi.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi'nin (CBP) resmi verileri Ocak 2021 ve Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 55 bin 808 Türkiye vatandaşının kaçak yollarla geldiğini gösteriyodu. Bu rakamın şu an 60 bini geçtiği tahmin ediliyor. Meksika ve Kanada sınırından yasadışı yollarla ABD'ye giren Türk vatandaşlarının çoğu yakalandı ve resmi veriler yakalananları gösteriyor.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) resmi verilerine göre, kaçak giriş yaptıktan sonra gözaltına alınan ve ABD tutukevlerinde tutulan Türkiye vatandaşlarının sayısı da yakın zamana kadar 15 bin 151 kişiydi. Bu Türk vatandaşları,"kamp" adıyla ifade edilen ancak içeride kalanların "cezaevi" olarak tanımladığı tutukevlerinde bulunuyor.

Sığınmacı Türkler, gözaltına alındıktan sonra ABD'ye iltica talebiyle mahkemeye çıkartılıyor. ABD'ye iltica talep eden kişinin talebinin mahkeme tarafından kabul edilmesi ve bir ABD vatandaşının sığınmacı Türk'e sponsor olması durumunda, bir hafta ile 3-4 ay gibi bir süre zarfında tutukevinden serbest bırakılıyor. Sığınmacı Türkler'den bazıları da çıkarıldıkları mahkemelerde iltica talepleri reddedildikten sonra Türkiye'ye sınırdışı ediliyor.

Kaçak geçiş yapanlar ile tutkuklu bulunanların sayısının 80 bini geçtiği tahmin ediliyor. Bu kişilerin tümü şu an sınırdışı edilebilir.

Trump\'ın imzaladığı kararnameyle 80 bin kaçak Türk vatandaşı iade edilebilir

Donald Trump, Göçmenler, Politika, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'ın imzaladığı kararnameyle 80 bin kaçak Türk vatandaşı iade edilebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:46 10 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş 10 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş
13:02 Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi
12:54 Tanju Özcan: Sanırım bakanlar açıklayacak, rakamı telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor Tanju Özcan: Sanırım bakanlar açıklayacak, rakamı telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor
11:24 4 yaşında çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu 4 yaşında çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu
06:44 Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı
19:35 Kripto para piyasaları nefesini tuttu: Canlı anlatımla Trump’ın yemin töreni Kripto para piyasaları nefesini tuttu: Canlı anlatımla Trump'ın yemin töreni
19:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli
18:47 İmzaların atılması an meselesi: Neymar, eski takımına geri dönüyor İmzaların atılması an meselesi: Neymar, eski takımına geri dönüyor
18:18 Biden, Beyaz Saray’a gelen Trump’ı ’Evine hoş geldin’ diyerek karşıladı Biden, Beyaz Saray'a gelen Trump'ı 'Evine hoş geldin' diyerek karşıladı
18:13 Konyaspor’un yıldızı, Galatasaray maçı öncesi elini kırdı Konyaspor'un yıldızı, Galatasaray maçı öncesi elini kırdı
18:13 İsrail Ordusu: Batı Şeria’ya yönelik saldırıları arttıracağız İsrail Ordusu: Batı Şeria'ya yönelik saldırıları arttıracağız
18:00 Okulda fenalaşıp hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu ortaya çıktı Okulda fenalaşıp hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu ortaya çıktı
17:56 Adı dahi yetti Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 14:17:47. #1.12#
SON DAKİKA: Trump'ın imzaladığı kararnameyle 80 bin kaçak Türk vatandaşı iade edilebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.