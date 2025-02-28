Zelenskiy'den tartışma sonrası yaptığı ilk açıklamada Trump'a bomba gönderme - Son Dakika
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Dünya

Zelenskiy'den tartışma sonrası yaptığı ilk açıklamada Trump'a bomba gönderme

Zelenskiy\'den tartışma sonrası yaptığı ilk açıklamada Trump\'a bomba gönderme

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy arasında gerçekleşen görüşmeye, ikili arasındaki tartışma damga vurdu. Tartışmanın ardından Beyaz Saray'dan ayrılan Zelenskiy, ilk açıklamasını da yaptı. Zelenskiy, tartışma esnasında kendisine 'teşekkür etmedin' suçlaması yöneltilmesine atıfta bulunarak, Trump, Kongre ve Amerikan halkına ayrı ayrı teşekkür etti.

28.02.2025 22:58
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ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra ilk kez Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir araya gelirken görüşmeye, ikili arasındaki tartışma damga vurdu.

"OVAL OFİS'E GELMENİZ SAYGISIZLIK"

Zelenskiy, Trump öncesi başkanlar da dahil, ABD yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durdurmadığından şikayet etmesi esnasında görüşmede hazır bulunan Başkan Yardımcısı JD Vance, "Sayın Başkan, Amerikan medyasının önünde bu konuyu gündeme getirmeye çalışmak için Oval Ofis'e gelmeniz, bence saygısızlık." diye tepki gösterdi. Vance, ABD'nin Ukrayna'ya, problemlerle boğuşurken yardım etmeye çalıştığını söylerken Zelenskiy, her ülkenin problem olduğunu ancak uzakta bulunan ABD'nin bunu hissetmediğini söyledi.

Zelenskiy'den tartışma sonrası yaptığı ilk açıklamada Trump'a bomba gönderme

"YA BU ANLAŞMAYI İMZALARSINIZ YA DA BİZ YOKUZ"

Bunun üzerine Trump, Zelenskiy'ye "Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun. Bize ne hissedeceğimizi söyleme. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme çünkü bunu tam olarak dikte edecek konumda değilsin. Ne hissedeceğimizi dikte edecek konumda değilsin. Kendimizi çok iyi hissedeceğiz. Kendimizi çok iyi ve çok güçlü hissedeceğiz." şeklinde karşılık verdi.

"ÜLKEMİZE SAYGISIZLIK EDİYORSUN"

"Ülkemize saygısızlık ediyorsun, biz olmadan kazanamayacağınızı biliyorum." diyen Trump, Zelenskiy'ye, elinde oynayacak hiçbir kartı olmadığını belirtti. Trump, "Bugün nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız. Ukrayna ile yapacağımız bu anlaşma çok adil bir anlaşma ve ABD'nin büyük bir taahhüdü olacak." dedi.

Zelenskiy'den tartışma sonrası yaptığı ilk açıklamada Trump'a bomba gönderme

"'APTAL' BİR BAŞKAN YÜZÜNDEN 350 MİLYAR DOLAR VERDİK"

Donald Trump, ABD'nin 'aptal' bir başkanı yüzünden Ukrayna'ya 350 milyar dolar yardım edildiğini ve Zelenskiy'nin kendileriyle çalışması durumunda kazanabileceğini savundu. Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki bir barış anlaşmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek "Önce anlaşmayı müzakere etmek zorundayız, şimdi anlaşmanın sınırlarını çizmeye başladık." diye konuştu.

"TAVİZ VERMEK ZORUNDASINIZ"

Zelenskiy ile önce anlaşmaya varmaları gerektiğini, şu anda güvenlik garantileri konusunda endişelenmediğini belirten Trump, "Her zaman taviz vermek zorundasınız ve onun da (Zelenskiy) kesinlikle taviz vermesi gerekecek." ifadelerini kullandı. Trump, savaş süresince yaptıkları için Zelenskiy ve askerlerine teşekkür ederek çok zorlu bir mücadele verdiklerini ancak artık bu işin bitmesi gerektiğini söyledi.

Zelenskiy'den tartışma sonrası yaptığı ilk açıklamada Trump'a bomba gönderme

ZELENSKİY: SADECE ATEŞKESİ ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de ABD ile varılacak anlaşmanın Ukrayna için ileriye dönük bir adı olmasını umduğunu belirtti. "Bugün Başkan Trump ile ABD'nin ne yapmaya hazır olduğunu görüşmek istiyorum." diyen Zelenskiy, nadir toprak elementleri anlaşması için mevcut metnin "yeterli" olmadığını kaydetti. Savaşı Putin'in başlattığını belirten Zelenskiy, Ukrayna'nın yeniden inşasını da onun karşılaması gerektiğini dile getirdi. Zelenskiy, "Sadece ateşkesi asla kabul etmeyeceğiz. Güvenlik garantileri olmadan hareket etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ORTAK BASIN TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ, ZELENSKİY BEYAZ SARAY'DAN AYRILDI

BD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Oval Ofis'te yaşanan tartışmanın ardından ortak basın toplantısı iptal edildi, Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrıldı.

ZELENSKİY'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile gergin geçen görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Zelenskiy, tartışma esnasında kendisine 'teşekkür etmedin' suçlaması yöneltilmesine atıfta bulunarak, Trump, Kongre ve Amerikan halkına ayrı ayrı teşekkür etti. Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı: "Trump, Kongre ve Amerikan halkı teşekkürler. Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barışa ihtiyacı var ve biz de tam olarak bunun için çalışıyoruz"

Trump'ın o sözlerine bomba gönderme Beyaz Saray'dan ayrılan Zelenskiy'den ilk açıklama geldi

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Son Dakika Dünya Zelenskiy'den tartışma sonrası yaptığı ilk açıklamada Trump'a bomba gönderme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat Çil:
    Zavallı komedyen 4 7 Yanıtla
  • Can Akçay:
    Sen kökenine sırtını dönersen dost dediğin çıkarları çalışmayınca seni böyle vurur 4 1 Yanıtla
  • Osman A:
    Pasif kaldın Zelo.O adama orada haddini bildirecektin.Senin muhattabın olmayan bi adam bile kalktı konuştu ona cevap verdin.Oyunlarına geldin...Senaryosu önceden hazırlanmış bir filmde komedyen oldun. 3 1 Yanıtla
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