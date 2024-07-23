Trump\'ın seçim vaadi korku yarattı! Yüzlerce göçmen ABD sınırına yürüyor

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ABD'de başkan adaylarından Donald Trump'ın seçim vaadi göçmenler üzerinde büyük korkuya neden oldu. Trump'ın sınırı kapatmasından endişe duyan yüzlerce göçmen ABD sınırına ulaşabilmek için pazar günü Meksika'nın güney sınırından yaya olarak yola çıktı.

VOA Türkçe'nin aktardığı habere göre, göçmenler Kasım ayında yapılacak seçimlerden önce ABD sınırına ulaşmayı umduklarını, çünkü Donald Trump'ın kazanması halinde sınırı sığınmacılara kapatma vaadini yerine getireceğinden korktuklarını söylüyor. El Salvadorlu Miguel Salazar, "Sınırı geçme izinlerinin engellenmesi riskiyle karşı karşıyayız" dedi. Salazar, yeni bir Trump yönetiminin, sığınmacıların ABD'ye yasal yollardan girmek için kullandıkları CBP One adlı uygulama aracılığıyla göçmenlere randevu vermeyi durdurabileceğinden korkuyor.

HAFTALARDIR İZİN BEKLİYORLAR

Grup, Pazar günü Meksika'nın güneyindeki Ciudad Hidalgo şehrinden yola çıktı. Bazıları daha kuzeydeki şehirlere gitmek için haftalardır Ciudad Hidalgo'da izin beklediklerini söyledi.

Son yıllarda Meksika'dan ABD'ye geçmeye çalışan göçmenler, çetelerin saldırısına uğrama ya da seyahat ederken Meksikalı göçmenlik yetkilileri tarafından durdurulma riskini azaltmak için büyük gruplar halinde organize oluyor. Ancak göçmen grupları, yüzlerce kilometre yürümekten yoruldukları için Meksika'nın güneyinde dağılma eğilimi gösteriyor. ABD-Meksika sınırında kota uygulaması sonucu sınırda tutuklamalar Joe Biden'in başkanlığının en düşük seviyesine indi. Son zamanlarda Meksika, göçmenlerin ABD sınırına otobüs ve trenlerle ulaşmasını da zorlaştırdı.

GÖZALTINA ALIP KASABALARA GERİ GÖNDERİYORLAR

Ülkeye vizesiz giren göçmenlere nadiren seyahat izni veriliyor ve binlerce göçmen Meksika'nın merkezinde ve kuzeyindeki kontrol noktalarında göçmenlik bürosu memurları tarafından gözaltına alınarak ülkenin güneyindeki kasabalara geri gönderiliyor.