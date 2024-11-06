Trump\'ın seçim zaferi sonrası Süleyman Soylu\'dan dikkat çeken paylaşım

Dünya

Dükkanına koyduğu trend çikolata için bakın ne kadar istiyor

Spor salonundan video paylaştı, her gören aynı yorumu yaptı

Tüm dünyanın kilitlendiği ABD seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre; Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump kazandı. Trump'ın zafer konuşması yaptığı esnada eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Gazze' çıkışı geldi.

"ABD, MÜESSES NİZAMINI KAYBETTİ"

9 Haziran'da yaptığı "Gazze, Alman hükümetini yendi. Gazze, İngiliz hükümetini yendi. Gazze, Fransız hükümetini de yendi. Gazze,ABD hükümetini de yenecek" şeklindeki paylaşımını alıntılayan Soylu, "ABD müesses nizamını kaybetti. Ve Gazze, ABD müesses nizamını da yendi" notunu düştü.

İşte Soylu'nun o paylaşımı;

KAMALA HARRİS, İSRAİL YANLISIYDI

Hatırlanacağı üzere Trump'ın rakibi Kamal Harris, seçim çalışmaları süresince İsrail yanlısı bir tutum sergilemiş ve "Açık konuşayım, İsrail'in savunmasına ve kendini savunma kabiliyetine olan taahhüdüm sarsılmaz ve kesindir. Bu değişmeyecek" diyerek İsrail'e silah ambargosu uygulamayacağını ifade etmişti.