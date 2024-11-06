Trump'ın seçim zaferi Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte yeni döneme dair tüm merak edilenler - Son Dakika
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Trump'ın seçim zaferi Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte yeni döneme dair tüm merak edilenler

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Donald Trump'ın 47. ABD başkanı olması ''Türkiye'yi nasıl etkileyecek?'' sorusunu da beraberinde getirdi. Trump'ın hem Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili ''24 saat içinde bitireceğim'' şeklindeki sözleri hem de ''Suriye'den çekileceğiz'' tarzındaki açıklamaları önümüzde günlerde sürpriz gelişmelerin olabileceğinin habercisi...

06.11.2024 11:11  Güncelleme: 11:20
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Tüm dünyanın sonucunu merakla beklediği ABD seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre; Donald Trump, Kamala Harris'e karşı zaferini ilan etti. Peki seçimi Trump'ın kazanması Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bölgemizdeki gelişmeleri nasıl etkileyecek? Detaylar haberimizde...

TRUMP NELER VADETMİŞTİ?

Ekonomi alanında Harris, başkanlığa geldiğinde ilk işinin çalışan aileler için gıda ve barınma fiyatlarını düşürmek olacağını söylemişti. Ayrıca marketlerdeki fahiş fiyat uygulamasını kesin olarak yasaklayacağını söylemişti. Trump ise, enflasyonu bitirme sözüyle Amerika'yı tekrar uygun fiyatlı hale getirme sözü vermişti. Faiz oranlarını ise düşüreceğini vadetmişti.

Trump'ın seçim zaferi Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte yeni döneme dair tüm merak edilenler

ABD'DEKİ GÖÇMENLERİ ZOR GÜNLER BEKLİYOR

Göçmenler konusunda bekleneni yapmayan Harris, bu konuda sık sık eleştirildi. Trump ise kaçak göçmenler konusunda oldukça sert. Özellikle Meksika sınırında duvar öreceğini, sınırı kapatacağını vadetmişti. Trump ayrıca yasa dışı göçmenlere ABD tarihinin en büyük sınır dışı etme programını uygulayacağını belirtmişti.Trump, Meksika'dan gelen göçmenleri azaltmak için, kaçak girişe izin verilmeye devam edilirse gümrük vergilerini yüzde 75 seviyesine kadar çıkarabileceğini söylemişti. Diğer yandan Trump göçmenlerin sınır dışı edilmesiyle barınma sektörü üzerindeki baskının azalacağını da savunuyor.

Trump'ın seçim zaferi Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte yeni döneme dair tüm merak edilenler

BÜYÜK VERGİ İNDİRİMİ SÖZÜ VERMİŞTİ

Harris, büyük şirketlere ve yılda 400 bin dolardan fazla kazanan kişilere yönelik vergileri artırmak istediğini söylemişti. Trump ise trilyonlarca dolarlık vergi indirimleri getirmeyi, ekonomik büyümeyi artırarak ve ithalat üzerindeki vergileri artırarak fonlamayı vadetmişti.

Trump'ın seçim zaferi Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte yeni döneme dair tüm merak edilenler

SAVAŞI 24 SAATTE BİTİRECEĞİNİN SÖZÜNÜ VERMİŞTİ

Seçimlerin Türkiye'yi yakından ilgilendiren kısmı ise elbette Trump'ın dış politikası olacak. ABD'yi uluslararası siyasetten soyutlayacak bir politika yürüten Trump, Ukrayna'daki savaşı Rusya ile müzakere ederek 24 saat içinde bitirmeyi vadediyor. Trump kendini, katliamcı İsrail'in sıkı destekçisi olarak konumlandırıyor. Fakat Gazze'deki savaşı nasıl bitireceğine dair yorum yapmadı.

Trump'ın seçim zaferi Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte yeni döneme dair tüm merak edilenler

ORTADOĞU'DA KARTLAR YENİDEN KARILABİLİR

Trump'ın " Suriye'den çekileceğiz" tarzındaki açıklamaları ise Orta Doğu'daki gelişmeleri derinden etkileyecek. Ayrıca ABD'nin YPG'ye desteğini çekme vaadi de ülkemizi yakından ilgilendiriyor.

ÇİN'LE TİCARET SAVAŞI BÜYÜYEBİLİR

Donald Trump görevdeyken Çin ile sert bir ticaret savaşı başlatmıştı. Yeniden seçilmesi halinde de Çin'e yönelik yüzde 60'tan fazla gümrük vergisi uygulanmasını önerdi. Çin ve Tayvan konusunda tansiyonun yükseldiği bir dönemde Trump, Çin'e daha fazla odaklanması bekleniyor. Trump yönetimi sırasında savunma bakanlığı danışmanı olan Elbridge Colby, "Bu Ukrayna'ya sırtımızı dönmemiz gerektiği anlamına gelmiyor, ancak Çin'in Amerika'nın çıkarları için Rusya'dan çok daha büyük bir tehdit olduğu bu dönemde Ukrayna'yı desteklemek bir öncelik olmamalı" demişti.

Trump\'ın seçim zaferi Türkiye\'yi nasıl etkileyecek? İşte yeni döneme dair tüm merak edilenler

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Son Dakika Dünya Trump'ın seçim zaferi Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte yeni döneme dair tüm merak edilenler - Son Dakika

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