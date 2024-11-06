Trump\'ın seçim zaferi Türkiye\'yi nasıl etkileyecek? İşte yeni döneme dair tüm merak edilenler

Tüm dünyanın sonucunu merakla beklediği ABD seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre; Donald Trump, Kamala Harris'e karşı zaferini ilan etti. Peki seçimi Trump'ın kazanması Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bölgemizdeki gelişmeleri nasıl etkileyecek? Detaylar haberimizde...
Ekonomi alanında Harris, başkanlığa geldiğinde ilk işinin çalışan aileler için gıda ve barınma fiyatlarını düşürmek olacağını söylemişti. Ayrıca marketlerdeki fahiş fiyat uygulamasını kesin olarak yasaklayacağını söylemişti. Trump ise, enflasyonu bitirme sözüyle Amerika'yı tekrar uygun fiyatlı hale getirme sözü vermişti. Faiz oranlarını ise düşüreceğini vadetmişti.
Göçmenler konusunda bekleneni yapmayan Harris, bu konuda sık sık eleştirildi. Trump ise kaçak göçmenler konusunda oldukça sert. Özellikle Meksika sınırında duvar öreceğini, sınırı kapatacağını vadetmişti. Trump ayrıca yasa dışı göçmenlere ABD tarihinin en büyük sınır dışı etme programını uygulayacağını belirtmişti.Trump, Meksika'dan gelen göçmenleri azaltmak için, kaçak girişe izin verilmeye devam edilirse gümrük vergilerini yüzde 75 seviyesine kadar çıkarabileceğini söylemişti. Diğer yandan Trump göçmenlerin sınır dışı edilmesiyle barınma sektörü üzerindeki baskının azalacağını da savunuyor.
Harris, büyük şirketlere ve yılda 400 bin dolardan fazla kazanan kişilere yönelik vergileri artırmak istediğini söylemişti. Trump ise trilyonlarca dolarlık vergi indirimleri getirmeyi, ekonomik büyümeyi artırarak ve ithalat üzerindeki vergileri artırarak fonlamayı vadetmişti.
Seçimlerin Türkiye'yi yakından ilgilendiren kısmı ise elbette Trump'ın dış politikası olacak. ABD'yi uluslararası siyasetten soyutlayacak bir politika yürüten Trump, Ukrayna'daki savaşı Rusya ile müzakere ederek 24 saat içinde bitirmeyi vadediyor. Trump kendini, katliamcı İsrail'in sıkı destekçisi olarak konumlandırıyor. Fakat Gazze'deki savaşı nasıl bitireceğine dair yorum yapmadı.
Trump'ın " Suriye'den çekileceğiz" tarzındaki açıklamaları ise Orta Doğu'daki gelişmeleri derinden etkileyecek. Ayrıca ABD'nin YPG'ye desteğini çekme vaadi de ülkemizi yakından ilgilendiriyor.
Donald Trump görevdeyken Çin ile sert bir ticaret savaşı başlatmıştı. Yeniden seçilmesi halinde de Çin'e yönelik yüzde 60'tan fazla gümrük vergisi uygulanmasını önerdi. Çin ve Tayvan konusunda tansiyonun yükseldiği bir dönemde Trump, Çin'e daha fazla odaklanması bekleniyor. Trump yönetimi sırasında savunma bakanlığı danışmanı olan Elbridge Colby, "Bu Ukrayna'ya sırtımızı dönmemiz gerektiği anlamına gelmiyor, ancak Çin'in Amerika'nın çıkarları için Rusya'dan çok daha büyük bir tehdit olduğu bu dönemde Ukrayna'yı desteklemek bir öncelik olmamalı" demişti.
Son Dakika › Dünya › Trump'ın seçim zaferi Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte yeni döneme dair tüm merak edilenler - Son Dakika
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