Trump'ın skandal Gazze planı işliyor! Filistinliler için 3 ülkeyle temasa geçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Trump'ın skandal Gazze planı işliyor! Filistinliler için 3 ülkeyle temasa geçildi

Geniş Video İzle

ABD ve İsrailli yetkililerin, Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri sürgün etme planı için harekete geçtikleri bildirildi. ABD basınında yer alan habere göre Gazze Şeridi'nden çıkarılması planlanan Filistinliler için Sudan, Somali ve Somaliland ile temasa geçildi.

14.03.2025 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söyledi.

GAZZE PLANI İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Gazze'de yaşayan Filistinlilerin ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını öne süren Trump, bunun için başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerini işaret etti. Trump'ın sürgün planı tepkilere neden olurken, Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, İsrail ve ABD'nin Gazze planı için harekete geçtiğini yazdı. AP'nin İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Gazze Şeridi'nden çıkarılması planlanan Filistinlileri yerleştirmek üzere üç Doğu Afrika ülkesi yetkilileriyle temasa geçildi.

SUDAN, SOMALİ VE SOMALİLAND

ABD ve İsrailli yetkililerin, Gazze'deki Filistinlileri yerleştirmek üzere yetkilileri ile temasa geçilen ülkelerin Sudan, Somali, Somaliland olduğu ifade edildi. Gizli yapılan diplomatik girişim hakkında konuşan bir yetkililer, üç Doğu Afrika ülkesinin yetkilileri ile temasa geçildiğini doğruladı.

Yetkililer, temasların ne kadar ilerleme kaydettiğinin ya da görüşmelerin hangi düzeyde gerçekleştiğinin belirsiz olduğunu söyledi. Sudanlı yetkililer, ABD'den gelen teklifleri reddettiklerini açıkladı. Somali ve Somaliland yetkilileri ise, böyle bir temastan haberdar olmadıklarını belirtti.

Görüşmelerde İsrail'in başı çektiğini söyleyen ABD'li yetkililer, üç ülkeye ayrı ayrı ulaşma çabalarının geçtiğimiz ay başladığını ancak sürecin hızlandırılmasının Trump'ın Netanyahu ile birlikte Gazze planını ortaya atmasından günler sonra başladığını ifade ettiler.

GERİ ADIM ATTI: KENDİ PLANINI YALANLADI

Gazze Şeridi'nin yeniden inşa sürecinde Filistinlileri komşu ülkelere gönderme planlarıyla dünyanın tepkisini çeken ABD Başkanı Donald Trump, yeni açıklamasında "kimsenin Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini" savundu. İrlanda Başbakanı Micheal Martin'i Beyaz Saray'da ağırlarken basın mensuplarına konuşan Trump, bir muhabirin Martin'e yönelik, "Peki ya Başkan Trump'ın Filistinlileri Gazze'den çıkarma planını onunla görüşüyor musunuz" şeklindeki sorusuna, araya girerek "Hiç kimse Filistinlileri sınır dışı etmiyor" ifadeleriyle yanıt verdi.

ABD Başkanı'nın Gazze'yi boşaltma planı İsrail tarafından memnuniyetle karşılanmış, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, nüfusun Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerine sürgün edilmesi teklifi üzerinde çalıştıklarını belirtmişti.

Trump\'ın skandal Gazze planı işliyor! Filistinliler için 3 ülkeyle temasa geçildi

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Politika, İsrail, Somali, Sudan, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'ın skandal Gazze planı işliyor! Filistinliler için 3 ülkeyle temasa geçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu aradı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu aradı
Ünlü posta şirketi binlerce çalışanını işten çıkaracak Ünlü posta şirketi binlerce çalışanını işten çıkaracak
Acil iniş yapan yolcu uçağında yangın: 12 kişi yaralandı Acil iniş yapan yolcu uçağında yangın: 12 kişi yaralandı
4 senatörden Trump ve Musk’a soruşturma talebi 4 senatörden Trump ve Musk'a soruşturma talebi
Bankamatik değil dilenci Üzerinden 1 aylık maaş çıktı Bankamatik değil dilenci! Üzerinden 1 aylık maaş çıktı
Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti
Miss Rodeo olarak bilinen fenomen 20 yaşında hayatını kaybetti Miss Rodeo olarak bilinen fenomen 20 yaşında hayatını kaybetti
Rusya, yaptırımları aşmak için Bitcoin ve USDT kullanıyor Rusya, yaptırımları aşmak için Bitcoin ve USDT kullanıyor
Türkiye Basın Federasyonu’ndan siyasi partilere çağrı Türkiye Basın Federasyonu'ndan siyasi partilere çağrı
Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Yol kenarında 9 öğrenci parçalanmış halde bulundu Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Yol kenarında 9 öğrenci parçalanmış halde bulundu
’’Ücretin ne kadar’’ sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı ''Ücretin ne kadar'' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Canlı yayında ’’Nas’’ tartışması Canlı yayında ''Nas'' tartışması
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Ali Tutuk: Turistler coğrafi ürünlerimizi tatmaya geliyor Ali Tutuk: Turistler coğrafi ürünlerimizi tatmaya geliyor
Kanlı Ay tutulması gerçekleşti: Türk halkını zora sokacak Kanlı Ay tutulması gerçekleşti: Türk halkını zora sokacak

13:29 Maliye kira geliri beyan dönemi için konutlarda yoklama başlattı Maliye kira geliri beyan dönemi için konutlarda yoklama başlattı
12:45 Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti
11:58 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
19:29 Metroda Kavga: Tekme ve Küfür Metroda Kavga: Tekme ve Küfür
19:18 Osimhen’den Galatasaraylıları mest edecek itiraflar Osimhen'den Galatasaraylıları mest edecek itiraflar
18:58 Putin’den ateşkes açıklaması: Tekliflere katılıyoruz Putin'den ateşkes açıklaması: Tekliflere katılıyoruz
18:53 Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti
18:30 Hakan Çalhanoğlu’nun yanına bir Türk daha Hakan Çalhanoğlu'nun yanına bir Türk daha
18:19 Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı
18:17 Şanlıurfa’da okula gitmeyen öğrencinin velisine para cezası uygulanacak Şanlıurfa'da okula gitmeyen öğrencinin velisine para cezası uygulanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 13:49:57. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'ın skandal Gazze planı işliyor! Filistinliler için 3 ülkeyle temasa geçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.