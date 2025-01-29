Trump'ın Suriye kararı İsrail'de uykuları kaçırdı - Son Dakika
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Dünya

Trump'ın Suriye kararı İsrail'de uykuları kaçırdı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye topraklarından Amerikan askerlerini çekme kararı aldığı öne sürüldü. Trump'ın kararının Tel Aviv'de büyük endişe yarattığı bildirilirken, İsrail basınında "Bu hareketin Suriye'deki Kürtleri de etkilemesi bekleniyor." değerlendirmesi yapıldı.

29.01.2025 06:50
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararı aldığı iddiası İsrail'i korkuttu.

İSRAİLLİLERE BİLDİRİLDİ

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde, Beyaz Saray'ın üst düzey yetkililerinin, İsrailli mevkidaşlarına Trump'ın Suriye'den binlerce Amerikan askerini çekmeyi planladığı mesajını ilettiği aktarıldı.

TEL AVİV'DE BÜYÜK ENDİŞE

Haberde, ABD güçlerinin Suriye'den çekilmesinin Tel Aviv'de büyük endişe yaratacağı ifade edilerek, "Bu hareketin Suriye'deki Kürtleri de etkilemesi bekleniyor." değerlendirmesi yapıldı.

İSRAİL'DE SİYASİ VE ASKERİ KAYGI

Trump'ın Suriye'de bulunan binlerce Amerikan askerini geri çekme düşüncesinin İsrail'deki siyasi ve askeri alanda da kaygılara yol açtığı kaydedildi.

"GOLAN TEPELERİ'NDE KALICIYIZ" MESAJI VERİLMİŞTİ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişlettiği Şeyh (Hermon) Dağı'nda "kalıcı" olacaklarını vurgulamıştı.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin devrilmesinin ardından İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye'deki işgalini genişleterek başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar ilerledi.

Trump\'ın Suriye kararı İsrail\'de uykuları kaçırdı

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Son Dakika Dünya Trump'ın Suriye kararı İsrail'de uykuları kaçırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Turhallı:
    Suriye'deki Kürt kardeşim değil İsrail'in kardeşi olan PKK PYD etkilenir endişesi var kansizin 144 10 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Bunlar bugün böyle diyor yarın silah veriyor asla güvenilmez çünkü sadece kendi çıkarlarını düşünen zavallı insanlardan başka birşey değiller 92 1 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    Trump dünya dengelerini değiştirecek 44 5 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    NERDE O ESAD IN GİTMESİNİN İSRAİL İN İŞİNE YARAYACAĞINI SÖYLEYEN CHİLLER 28 15 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    israil hastalıktır. 41 0 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    niye kaçsın ki, kendi adamları iş başında 8 17 Yanıtla
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