Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
Dünya

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
28.01.2026 17:51  Güncelleme: 18:03
ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İran'a doğru büyük bir donanma ilerliyor. Bu filonun başında, büyük uçak gemisi Abraham Lincoln bulunuyor. Nükleer silah yok. Zaman daralıyor, anlaşma yapın" tehdidine İran'dan sert yanıt geldi. İran, "ABD saldırırsa, daha önce hiç olmadığı kadar sert karşılık veririz" açıklamasını yaptı.

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt geldi. Tahran'dan yapılan açıklamada, "ABD saldırırsa sert karşılık veririz." sözleriyle Washington tehdit edildi.

İRAN: ABD SALDIRIRSA HİÇ OLMADIĞI KADAR SERT KARŞILIK VERİRİZ

Orta Doğu'da İran ile ABD arasındaki tansiyon tavan yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın son tehdidine İran'dan jet hızında yanıt geldi. İran, "ABD saldırırsa, daha önce hiç olmadığı kadar sert karşılık veririz" açıklamasını yaptı.

"ABD BİZİ MÜZAKEREYE ZORLAYAMAZ"

Ayrıca İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de Tahran'ın şu aşamada ABD ile müzakereyi değil, ülkeyi savunmaya tam hazırlığı öncelik olarak gördüğünü belirterek, "Amerikalılar sonucu önceden belirlenmeyen müzakere istiyorsa İran bunu kabul edecektir ancak ABD bizi askeri konuşlandırma yoluyla müzakereye zorlayamaz." dedi.

"CEVABIMIZIN SADECE ORANTILI OLAMAYACAĞINI BİLİYORLAR"

ABD'nin sınırlı saldırı ihtimaline değinen Garibabadi, "Bize karşı saldırı düzenlenen her üssü veya noktayı hedef alacağız. Askeri müdahale ABD için kolay bir seçenek değil çünkü İran'ın cevabının sadece orantılı bir cevap olmayacağını biliyorlar. Cevabımız, bir daha sınırlı saldırılar düzenlemeyi akıllarından bile geçirmeyecek şekilde tasarlandı." değerlendirmesinde bulundu.

"ÖNCELİĞİMİZ ÜLKEYİ SAVUNMAYA YÜZDE 200 HAZIRLAMAK"

Garibabadi, ABD ile müzakere sürecinin başlaması halinde İran'ın olası bir savaşa karşı hazırlık seviyesini düşürmeyeceğini belirterek, "Düşmanın savaş düzeni göz önüne alındığında bizim için müzakere öncelik değil, İran'ın önceliği ülkeyi savunmaya yüzde 200 hazır olmaktır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik son tehdidinde şunları söyledi: "İran'a doğru büyük bir donanma ilerliyor. Hızlı şekilde, büyük bir güç, kararlılık ve amaçla hareket ediyor. Venezuela'ya gönderilenden daha büyük olan bu filonun başında, büyük uçak gemisi Abraham Lincoln bulunuyor. Venezuela örneğinde olduğu gibi, gerekmesi hâlinde görevini hız ve şiddetle yerine getirmeye hazır, istekli ve muktedir. Umarım İran hızla 'masaya gelir' ve tüm taraflar için adil ve dengeli bir anlaşma müzakere eder.

TRUMP: BİR SONRAKİ SALDIRI ÇOK DAHA AĞIR OLACAK

Nükleer silah yok. Zaman daralıyor, bu gerçekten hayati önem taşıyor. İran'a daha önce de söylediğim gibi, anlaşma yapın. Yapmadılar ve 'Operation Midnight Hammer' gerçekleşti; İran büyük bir yıkıma uğradı. Bir sonraki saldırı çok daha ağır olacak. Bunun yeniden yaşanmasına izin vermeyin."

ABD ORTA DOĞU'YA YIĞINAK YAPIYOR

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) dün USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubunun "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla" Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını doğruladı.

New York Times'a konuşan bazı ABD'li yetkililer ABD'nin, İran'ın kısa ve orta menzilli füzelerinden gelebilecek misilleme saldırılarına karşı ABD birliklerini korumak için bölgeye daha fazla Patriot ve THAAD hava savunma sistemi gönderdiğini öne sürdü.

ABD'nin saldırı uçağı sayısını artırmak için bölgeye bir düzine daha F-15E uçağı sevk ettiği ifade edildi.

IRAK'TAN TRUMP'A REST

Öte yandan; Irak'ta Meclis çoğunluğuna sahip Şii partilerin Başbakan adayı Nuri el- Maliki'nin başbakanlık koltuğuna oturması durumunda ABD'nin artık Irak'a yardım etmeyeceğini de kaydeden Trump, "Irak'ı yeniden büyük yapalım" demişti. Maliki ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın açıklamalarını işaret ederek "Irak'ın iç işlerine yönelik ABD müdahalesini reddediyoruz." ifadesini kullandı.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti. Gösterilerin sona ermesinin ardından son günlerde internet erişimi kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlanmıştı.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ise gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 848 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

ABD ve İsrail protestolara defalarca destek vermiş, bölgede gerilim gittikçe tırmanmıştı. Trump tehditlerini sürdürürken, İsrail Başbakanı Netanyahu da İran'ın İsrail'e yönelik herhangi bir saldırısının çok büyük bir hata olacağını ileri sürerek böyle bir durumda çok kuvvetli şekilde yanıt verecekleri tehdidinde bulundu.

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
