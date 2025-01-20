Dünya ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Türkiye saatiyle 20.00'da başlayacak yemin törenine kilitlenirken, etkinliğin kapalı salonda yapılacağının açıklanması suikast ve saldırı endişelerine neden oldu. 40 yıl sonra bir ilke imza atan Trump'ın kararında dondurucu soğukların etkili olduğu açıklansa da yemin töreni için Washington DC'ye gelen binlerce kişi büyük hayal kırıklığına uğradı.
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20.01.2025 15:09:44. #1.11#
SON DAKİKA: Trump'ın yemin töreni için kapalı salonu seçmesi binlerce ABD'liyi şoke etti - Son Dakika
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