Yarıştan çekilen Joe Biden, adaylık için yardımcısı Kamala Harris\'i destekleyecek

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Adaylıktan çekilen ABD Başkanı Joe Biden, seçimlerde yardımcısı Kamala Harris'i destekleyecek.

BIDEN, KAMALA HARRİS'İN ADAYLIĞINI DESTEKLEYECEK

5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi adaylıktan çekilen ABD Başkanı Joe Biden, kendisinin yerine kimi destekleyeceğini de açıkladı. Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığına destek istedi. Harris, Cumhuriyetçilerin adayı ve eski Başkan Donald Trump'a karşı yarışacak.

Kamala Harris

"TRUMP'I YENMENİN ZAMANI GELDİ"

Biden sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Demokrat arkadaşlarım, adaylığı kabul etmeme ve görev süremin geri kalan kısmında tüm enerjimi Başkanlık görevlerime odaklama kararı aldım. 2020'de parti adayı olarak ilk kararım Kamala Harris'i Başkan Yardımcım olarak seçmekti. Ve bu verdiğim en iyi karardı. Bugün Kamala'nın bu yıl partimizin adayı olmasına tam destek ve desteğimi sunmak istiyorum. Demokratlar; bir araya gelip Trump'ı yenmenin zamanı geldi. Bunu yapalım."

KAMALA HARRİS KİMDİR?

Kamala Devi Harris (d. 20 Ekim 1964), Amerikalı avukat. 32. Kaliforniya Başsavcısı olan Kamala Harris 2010 yılında yapılan Kaliforniya eyalet seçimlerinde başa gelmiştir. Oakland, Kaliforniya doğumludur. Harris, California eyaletinin Oakland kentinde Jamaikalı bir baba ve Hindistan kökenli bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Üniversite eğitimini, ABD'de genellikle Afrika kökenlilerin eğitim kurumu olarak bilinen Howard Üniversitesi'nde tamamladı.

Harris, 2003 yılında San Francisco bölge savcısı oldu. Bu göreve gelen ilk siyah ve Asya kökenli kadın olma özelliğine sahip. Aynı zamanda 2020 başkanlık adaylığı için demokrat partiden aday olan ve daha sonra Biden lehine çekildiğini açıklayan 55 yaşındaki Harris, Joe Biden'in başkan seçilmesiyle ABD'nin ilk kadın, siyahi ve Asya kökenli başkan yardımcısı unvanına sahip oldu.

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