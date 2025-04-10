Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti! Savaş kızışacak, rest çektiler - Son Dakika
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Dünya

Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti! Savaş kızışacak, rest çektiler

Trump\'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti! Savaş kızışacak, rest çektiler

ABD ile Çin arasında ekonomik savaş giderek büyüyor. Donald Trump'ın yüzde 125'lik yeni gümrük tarifesine Çin'den sert tepki geldi. Çin hükümeti, ABD'nin ekonomik savaş yürütmeye kararlı olduğu takdirde sonuna kadar yanıt vereceklerini belirtti. Bu durum, iki ülke arasındaki ticaret savaşının daha da tırmanacağına işaret ediyor.

10.04.2025 10:45
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ABD ve Çin arasında ticaret savaşı her geçen gün açıklanan vergiler ile büyüyor. Trump son yaptığı açıklamayla Çin'e yeni tarifeleri açıklamıştı. Trump'un bu hamlesine Çin'den ilk yanıt geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergisi tarifesi bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, Çin Maliye Bakanlığı, yeni bir misilleme kararına daha imza atarak ABD mallarına ek tarife uygulanacağını duyurmuştu. Bakanlığın açıklamasında, ABD mallarına uygulanacak ek tarifenin oranı yüzde 84 olarak açıklandı. Çin'den daha önce yapılan açıklamada, bu oran yüzde 34 olarak belirtilmişti. Bakanlık, ABD mallarına yönelik ek tarifenin 10 Nisan itibarıyla yürürlüğe gireceğini bildirdi. Bu misillemeye karşılık ABD Başkanı Trump açıklama yaparak Çin'e yönelik tarifeleri yüzde 125'e çıkarırken, kendileriyle iletişime geçen ve misilleme yapmayan 75'den fazla ülke için ek tarifelerin 90 gün durdurulduğu duyurdu.

Trump, "Çin'in dünya pazarlarına gösterdiği saygısızlığa dayanarak, Çin'e uygulanan gümrük vergisini derhal yürürlüğe girmek üzere yüzde 125'e yükseltiyorum. Umarım yakın gelecekte Çin, ABD'yi ve diğer ülkeleri sömürme dönemlerinin artık sürdürülebilir veya kabul edilebilir olmadığını anlayacaktır." dedi.

Trump, gümrük vergileri konusunda Çin dahil tüm ülkelerle anlaşmaya varabileceklerini belirtti.

75'TEN FAZLA ÜLKEYE 90 GÜN ERTELEME

Trump ayrıca, misilleme kararı almayan 75'ten fazla ülkeye uygulanan yeni vergi oranlarının 90 gün boyunca durdurulduğunu duyurdu. Ülkeler bu süre zarfında yalnızca yüzde 10'luk temel vergiyi ödeyecek.

TRUMP: 2 MİLYAR DOLAR KAZANIYORUZ

Trump, Beyaz Saray'da kömür madencilerinin de katıldığı programda, "Sıklıkla işittiğiniz gümrük tarifeleri var ya, bu tarifeler sayesinde her gün neredeyse 2 milyar dolar kazanıyoruz. Evet, günde 2 milyar dolar ve işlerimiz çok iyi gidiyor, gerçekten çok iyi." açıklamasında bulunmuştu.

ÇİN'E YENİ MESAJLAR

ABD Başkanı, "Çin Devlet Başkanı Şi gururlu bir adam. Onu çok iyi tanıyorum. Bir anlaşma yapmak istiyorlar ancak bunu nasıl yapacaklarını tam olarak bilmiyorlar, ancak bunu çözme sürecinde anlayacaklar." dedi.

Trump, Çin de dahil birçok ülkenin ABD ile gümrük anlaşması yapmak istediğini belirterek, "Henüz hiçbir şey bitmiş değil, Çin de dahil olmak üzere birçok ülkeden muazzam bir talep var. Çin de anlaşma yapmak istiyor. Gümrük konusunda AB ile de bir anlaşma yapabiliriz, adil olduğu sürece herkesle anlaşma yapabiliriz." ifadesini kullandı.

Trump, neden 75 kadar ülkeye gümrük vergisi uygulamasının 90 gün askıya alındığıyla ilgili soruya, "İnsanlar biraz çizginin dışına çıkıyordu, biraz heyecanlanmış ve korkmuşlardı çünkü yapmamız gereken büyük bir iş var." karşılığını verdi.

ÇİN'DEN YÜZDE 125 GÜMRÜK TARİFESİNE İLK YANIT

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "ABD bir tarife savaşı ve ticaret savaşı yürütmeye kararlıysa Çin sonuna kadar yanıt verecek. Ticaret savaşının kazananı olmaz, korumacılık tek yönlü bir yoldur. ABD'nin aşırı baskısı ve zorbalığını asla kabul etmeyeceğiz.

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Son Dakika Dünya Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti! Savaş kızışacak, rest çektiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Paravan Hesap:
    Nasıl bir Amerika'da başkan seçiyorlar ya. Bir tanesi alzheimer hastası nereye gittiğini bilmiyor. Diğeri tasmalı deli. Adam gibi adam yokmu? Bizdekini gönderelim parsel parsel her tarafta var. Ülkenin geçmişinde geleceğini yok eder ?????? 2 1 Yanıtla
  • Demir Demirel:
    trump çin deki güç sende varmi fasa fisosun 0 0 Yanıtla
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