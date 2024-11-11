Trump'ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor? - Son Dakika
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Dünya

Trump'ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor?

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ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın ikinci dönemindeki kabinesinde kimlere yer vereceği merak konusu olurken, belirleyici ismin ise Elon Musk olması bekleniyor.

11.11.2024 23:24
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ABD'de ikinci kez başkan seçilen Donald Trump, 20 Ocak'ta görevi resmen devralacak. Trump'ın yeni yönetiminde çalışacak kabine üyeleri de dahil olmak üzere yaklaşık 4 bin hükümet pozisyonunu doldurması gerekecek.

ABD merkezli ABC News'a göre, başkan olarak ilk döneminde Trump etrafını Cumhuriyetçi Parti'nin geleneksel düzeniyle uyumlu iş dünyası patronlarıyla çevirmişti. Söylenenlere göre bu kez kampanya vaatlerini yerine getirecek ve sadık olacak isimlere odaklanacak.

BAŞ KELLE AVCISI BELLİ

ABD'nin en etkili günlük bülteni Morning Brew'a göre, baş kelle avcısı Cantor Fitzgerald CEO'su Howard Lutnick olacak. 11 Eylül saldırısıve yüzlerce çalışanının öldürülmesi sonrasında Lutnick, yatırım şirketi Cantor Fitzgerald'ı adeta tekrardan inşa ederek senelerce yönetti. Aynı zamanda Lutnick, ticaret bakanlığı için ismi ön sıralarda gelen WWE'nin eski CEO'su Linda McMahon ile geçiş ekibinin eş başkanlığını üstleniyor.

HAZİNE BAKANLIĞI İÇİN ADAYLAR YARIŞIYOR

Halihazırda Janet Yellen tarafından yürütülen Hazine Bakanlığı, kabinenin en göz alıcı ve etkili pozisyonlarından biri olarak görülüyor. Bu nedenler, içlerinde milyarder yatırımcı John Paulson ve hedge fon kurucusu Scott Bessent'in de yer aldığı bir dizi ismin bu görev için yarışması şaşırtıcı olarak değerlendirilmiyor. Ortaya atılan diğer isimler ise Trump'ın eski Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve eski SEC Başkanı Jay Clayton.

ELON MUSK ÖNEMLİ BİR ROLE SAHİP OLACAK

Seçim sürecinde Trump'a verdiği açık destekle dikkatleri çeken Elon Musk da yeni yönetimde önemli bir role sahip olacak. Kabinede herhangi bir görev üstlenmesi beklenmese de Trump, Musk'ı hükümet harcamalarını gözden geçirecek bir komiteyi denetlemek üzere görevlendireceğini duyurdu. Musk da federal bütçeden en az 2 trilyon dolar kesintiye gitmenin sözünü verdi.

Öte yandan Musk'ın, yeni kabinede ve Trump'ın A Takımı'nın belirlenmesinde de etkin bir rol oynaması bekleniyor. Musk'ın personel kararları hakkında Trump'a açıkça görüş bildirdiği vehatta ABD'nin Seçilmiş Başkanı'nın belirli roller için yaptığı tercihleri doğrudan değiştirmesini sağladığı öne sürülüyor.

Trump\'ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor?

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Son Dakika Dünya Trump'ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor? - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Sudem melis:
    Elon Musk Yeter Dünya ya Trump 5 1 Yanıtla
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