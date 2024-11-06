Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı

Geniş Video İzle

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim zaferini ilan ettiği konuşmasının ardından yaptığı açıklamada, ''ABD kendi sorunlarını çözmeli ve demokrasi konusunda susmalı'' dedi.

06.11.2024 13:25  Güncelleme: 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Florida eyaletindeki Cumhuriyetçilere ait seçim takip merkezinde zafer konuşması yaptı. Kendisini ABD'nin 47. başkanı ilan eden Trump, konuşmasında Rusya- Ukrayna savaşına da değindi.

TRUMP'IN ZAFERİNE RUSYA'DAN İLK YORUM

Trump'ın konuşmasına karşılık, Rusya adına Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan geldi. ABD'nin kendi sorunlarını çözmesi gerektiğini söyleyen Zaharova, "Tüm bunlardan sonra sadece Washington yönetimi değil ABD, tüm siyaset bilimcileri, sivil aktivistleri ve demokrasi uzmanlarıyla birlikte kendi sorunlarını çözene kadar demokrasilerin kalitesinin değerlendirilmesi ve insan hakları konularında sessiz kalmalıdır" dedi.

Donald Trump'ın Ukrayna başta olmak üzere birçok savaşı bitireceğine ilişkin sözlerine değinen Rus sözcü, "Donald Trump'ın bu vaatlerini herkesin rehberlik edeceği eylemler ve somut eylemler takip etmelidir" dedi.

MACRON'A YÜKLENDİ

ABD seçimlerinden önce Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un Donald Trump'ın seçimleri kazanamayacağı yönündeki açıklamalarını hatırlatan ve Macron'a bilgi kaynaklarını değiştirmesini tavsiye eden Zaharova, "Aynı Macron'un bir gün önce 'Bana verilen bilgiye göre Donald Trump'ın ABD Başkanı olacağını düşünmüyorum' dediğini hatırlatmak isterim. Görünüşe göre Ukrayna için de aynı muhbirler var, değil mi Emmanuel? Fransa Cumhurbaşkanı bilgi kaynaklarını değiştirmeli" ifadelerini kullandı.

Trump\'ın zaferinin ardından Rusya\'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı

Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Donald Trump, Donald Trump, Demokrasi, Politika, Sözcü, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:26 Trump’ın zaferinin ardından Rusya’dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan ’’Tarihi adım’’ olarak duyurdu: 34 harfli ortak alfabe hazır Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Tarihi adım'' olarak duyurdu: 34 harfli ortak alfabe hazır
11:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
09:35 Zafer konuşması yapan Trump’tan net mesaj: Savaşı bitireceğim Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim
18:20 Simpsonlar, ABD Başkanını şimdiden açıkladı Simpsonlar, ABD Başkanını şimdiden açıkladı
18:15 Ebru Gündeş’e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş Ebru Gündeş'e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş
18:01 Bitcoin madencilik zorluğu rekor kırmaya devam ediyor Bitcoin madencilik zorluğu rekor kırmaya devam ediyor
17:38 Fenerbahçe’den Yüksel Yıldırım’a bomba yanıt Fenerbahçe'den Yüksel Yıldırım'a bomba yanıt
17:31 Sadri Şener, Jose Mourinho’yu yerden yere vurdu Sadri Şener, Jose Mourinho'yu yerden yere vurdu
17:26 Kuzeninin eşini boru kesme makasıyla öldüren sanığın mahkemedeki sözleri kan dondurdu Kuzeninin eşini boru kesme makasıyla öldüren sanığın mahkemedeki sözleri kan dondurdu
17:26 Kilise mezarlığında bir kadına tecavüz eden 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı Kilise mezarlığında bir kadına tecavüz eden 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı
17:20 Yeşilçam’ın ’Bayan Bacak’ı yıllar sonra itiraf etti: O isim kibrit çöpü yiyerek intihara kalkıştı Yeşilçam'ın 'Bayan Bacak'ı yıllar sonra itiraf etti: O isim kibrit çöpü yiyerek intihara kalkıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 13:49:52. #1.11#
SON DAKİKA: Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.