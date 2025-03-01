Trump-Zelenskiy kavgası sonrası herkes bu görüntüyü paylaşıyor - Son Dakika
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Dünya

Trump-Zelenskiy kavgası sonrası herkes bu görüntüyü paylaşıyor

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Donald Trump'ın Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'yi dünyanın gözü önünde azarlaması ve küçük düşürmesi şok etkisi yarattı. Dünyanın gözü önünde gerçekleşen kavga sonrası herkes Trump'ın 5 Şubat günü Netanyahu'nun sandalyesini çektiği anları sosyal medyadan paylaştı.

01.03.2025 09:54  Güncelleme: 10:13
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Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump ile Zelenskiy arasında, Oval Ofis'teki soru-cevap bölümünde uzun süren bir tartışma yaşandı.

ZELENSKİY ÖNCE TEHDİT EEDİLDİ

Trump Zelenskiy'ye, "Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme. 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun ve bu yaptığın bizim ülkemize saygısızlık. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme çünkü bunu tam olarak dikte edecek konumda değilsin." dedi.

İkili arasındaki tartışmanın devam etmesi üzerine Trump, "Ülkenizin başı büyük belada. Bunu biliyorsun. Ülkemize saygısızlık ediyorsun, biz olmadan kazanamayacağınızı biliyorum." ifadesini kullandı.

Zelenskiy ise ABD ile yapacakları nadir toprak elementleri anlaşması için mevcut metnin "yeterli" olmadığını kaydederek, "Sadece ateşkesi asla kabul etmeyeceğiz. Güvenlik garantileri olmadan hareket etmeyeceğiz." dedi.

Trump-Zelenskiy kavgası sonrası herkes bu görüntüyü paylaşıyor

SONRA BEYAZ SARAY'DAN KOVULDU

Kameralar karşısında uzun tartışmanın ardından görüşme sona erdi, daha sonra Trump, yapılması planlanan ortak basın toplantısının iptal edildiğini duyurdu. Ortak basın toplantısının ve anlaşma imza töreninin iptal edilmesinin ardından Zelenskiy, Beyaz Saray'dan ayrıldı.

TARTIŞMA DÜNYAYI ŞOKE ETTİ

Bu tartışma dünyayı şoke ederken Trump'ın Zelenskiy'yi dünyanın gözü önünde azarlaması ve küçük düşürmesi tepkilerin odağına oturdu. Sosyal medyada da çokça tepki çeken kavga sonrası kullanıcılar Trump'ın 25 gün önce Netanyahu ziyaretindeki tavırlarına dikkat çekti. Yine Beyaz Saray'da yapılan görüşmede ABD Başkanı Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sandalyesini çektiğinin altı çizildi. Trump'ın iki lidere karşı tam zıt tavırları herkesin tepkisini çekti.

Trump-Zelenskiy kavgası sonrası herkes bu görüntüyü paylaşıyor
Trump-Zelenskiy kavgası sonrası herkes bu görüntüyü paylaşıyor

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Son Dakika Dünya Trump-Zelenskiy kavgası sonrası herkes bu görüntüyü paylaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Taner Kara:
    Böyle olacağı belliydi trump ABD'yi bir şirket yönetir gibi yönetiyo Zelenskiden cok putinle anlaşıyor rüzgar tersine döndü Ukrayna bu işin sonun da toprak kaybı yaşaya bilir. ABD nin tek istedi şuana kadar yapılan harcamalarını ukraynadan ala bilmek en başta dediğimgibi Trump ABD yi şirket yönetir gibi yönetiyor. Ukraynayı rusyanın kucağına attı işin sonunda toprak kaybede bilir. 20 1 Yanıtla
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