Trump: İran'a kara birlikleri göndermek zaman kaybı
Trump: İran'a kara birlikleri göndermek zaman kaybı

Trump: İran'a kara birlikleri göndermek zaman kaybı
06.03.2026 09:26
ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş sürerken ABD Başkanı Donald Trump, İran'a kara birlikleri gönderilmesi seçeneğini "zaman kaybı" olarak nitelendirdi. Trump, İran'ın savaşta büyük kayıplar verdiğini savunurken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin yabancı kara birliklerinin ülkeye girmesinin felaket olacağı yönündeki uyarısını da "boşa söylenmiş bir yorum" olarak değerlendirdi.

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a kara harekâtı ihtimaline ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, İran'a ABD kara birliklerinin gönderilmesi seçeneğini değerlendirmenin şu aşamada "zaman kaybı" olacağını söyledi.

ABD'li yayın kuruluşu NBC'ye telefonla konuşan Trump, İran'ın savaşta büyük kayıplar verdiğini öne sürerek, "Bu zaman kaybı. Her şeylerini kaybettiler. Donanmalarını kaybettiler. Kaybedebilecekleri her şeyi kaybettiler" ifadelerini kullandı.

ARAKÇİ'NİN SÖZLERİNE YANIT: BOŞ YORUM

Trump ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, İran'a yabancı kara birliklerinin gönderilmesinin işgalciler için felaket olacağı yönündeki uyarısını da küçümsedi. ABD Başkanı, Arakçi'nin sözlerini "boşa söylenmiş bir yorum" olarak nitelendirdi.

GERİLİM TIRMANIYOR

Trump'ın açıklamaları, Orta Doğu'da çatışmaların giderek tırmandığı ve İran ile İsrail arasında karşılıklı saldırıların sürdüğü bir dönemde geldi. Bölgedeki gelişmeler, savaşın daha geniş bir cepheye yayılıp yayılmayacağına ilişkin tartışmaları da beraberinde getiriyor.

