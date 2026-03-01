Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir - Son Dakika
Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir

Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
01.03.2026 23:22  Güncelleme: 23:34
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırılara yönelik yeni açıklama yaptı. Trump, "İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir. Daha az da sürebilir ama 4 hafta olarak planlandı." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump son yaptığı açıklamasında, " İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir" ifadelerini kullandı.

TRUMP, SALDIRILARI 4 HAFTAYA UZATACAK

ABD Başkanı Donald Trump, İran için kabus senaryosunu açıkladı. Daha önce İran'a saldırıların 4 gün sürmesinin planlandığını söyleyen Trump, bu süreyi uzattı. Trump, "İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir. Daha az da sürebilir ama 4 hafta olarak planlandı. Hedefe ulaşana kadar vuracağız. Devrim Muhafızları silah bırakmalı" ifadelerini kullandı.

"KONUŞMAK İSTİYORLAR, KABUL ETTİM"

ABD basınından The Atlantic'e konuşan Trump, İran'ın yeni liderliğinin kendisiyle görüşmek isteğini kabul ettiğini söyledi. Trump şu ifadeleri kullandı: "Konuşmak istiyorlar ve ben de konuşmayı kabul ettim, bu yüzden onlarla konuşacağım. Daha önce yapmalıydılar. Çok pratik ve kolay olanı daha önce yapmalıydılar. Çok uzun süre beklediler.

"BİR ANLAŞMA YAPABİLİRLERDİ"

Bir anlaşma yapabilirlerdi. Daha önce yapmalıydılar. Çok kurnazca davrandılar. O insanların çoğu gitti. Bizim ilgilendiğimiz insanlardan bazıları da gitti, çünkü bu çok büyük bir darbeydi.

"9 İRAN GEMİSİNİ BATIRDIK"

Trump bir diğer açıklamasında ise, "9 İran gemisini batırdık, denizin dibinde yüzecekler. İran deniz karargahını imha ettik." dedi.

ARAKÇİ: HER TÜRLÜ ÇABAYA AÇIĞIZ

Bir açıklama da İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den geldi. İran Dışişleri Bakanı Erakçi, (ABD-İsrail saldırıları) ülkesinin tırmanmayı durdurmaya ve istikrarı yeniden sağlamaya katkıda bulunacak her türlü ciddi çabaya açık olduğunu söyledi.

Öte yandan Trump yaptığı bir diğer açıklamada, "48 İranlı komutanı tek hava saldırısında öldürdük" ifadelerini kullandı. Operasyonların kapsamına ve etkisine vurgu yapan ABD Başkanı, saldırıların İran'ın askeri kapasitesine ciddi darbe indirdiğini öne sürdü.

"İKİ HAFTA İÇİNDE NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLACAKLARDI"

İran'ın nükleer programına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Trump, "Nükleer tesislerine yönelik saldırılarımız olmasaydı İran iki hafta içinde nükleer silaha sahip olacaktı" dedi. Bu sözleriyle operasyonların zamanlamasının kritik olduğunu savunan Trump, ABD'nin İran'ın nükleer silah edinmesine kesinlikle izin vermeyeceğini yineledi.

"BAŞARI İNANILMAZ"

Operasyonların seyrine ilişkin konuşan Trump, "Her şey yolunda gidiyor ve elde ettiğimiz başarı inanılmaz" ifadelerini kullandı. Beyaz Saray'ın askeri tabloyu olumlu değerlendirdiği mesajı veren açıklamalar, Washington'un geri adım atma niyetinde olmadığını ortaya koydu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

