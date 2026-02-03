Trump: İran ile anlaşabilirsek iyi olur, anlaşamazsak kötü şeyler olacak - Son Dakika
Dünya

Trump: İran ile anlaşabilirsek iyi olur, anlaşamazsak kötü şeyler olacak

Trump: İran ile anlaşabilirsek iyi olur, anlaşamazsak kötü şeyler olacak
03.02.2026 01:21
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin sürdüğünü ifade ederken, ''Eğer bir anlaşmaya varabilirsek iyi olur. Eğer anlaşamazsak, muhtemelen kötü şeyler olacak'' açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump burada gazetecilerin İran ile ilgili sorularına yanıt verdi.

"Şu anda İran'a doğru ilerleyen çok büyük gemilerimiz var" diyen Trump, "İran'la görüşmelerimiz de devam ediyor. Bakalım nasıl sonuçlanacak" ifadelerini kullandı.

"ANLAŞAMAZSAK MUHTEMELEN KÖTÜ ŞEYLER OLACAK"

Trump ayrıca açıklamasında "İran'la bir anlaşmaya varmak isterim. Şu anda görüşüyoruz. Eğer anlaşabilirsek bu çok iyi olur, anlaşamazsak muhtemelen kötü şeyler olacak" dedi.

"BELKİ YAKINDA İYİ HABERLER ALIRIZ"

ABD Başkanı Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ise "Bence Ukrayna ve Rusya ile çok iyi gidiyoruz. Bunu ilk kez söylüyorum; bence şu anda iyi gidiyoruz, belki yakında iyi haberler alırız" sözlerini sarf etti.

TÜRKİYE'DE GÖRÜŞECEKLER

ABD merkezli haber platformu Axios'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile olası bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere 6 Şubat'ta Türkiye'de bir araya gelmesi bekleniyor.

Son Dakika Dünya Trump: İran ile anlaşabilirsek iyi olur, anlaşamazsak kötü şeyler olacak - Son Dakika

SON DAKİKA: Trump: İran ile anlaşabilirsek iyi olur, anlaşamazsak kötü şeyler olacak - Son Dakika
