Trump, İran'ın ara seçimler öncesi petrol fiyatlarını yükseltmeye çalıştığını savundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Trump, İran'ın ara seçimler öncesi petrol fiyatlarını yükseltmeye çalıştığını savundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trump, İran\'ın ara seçimler öncesi petrol fiyatlarını yükseltmeye çalıştığını savundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran'ın ABD ara seçimleri öncesinde petrol fiyatlarını yükseltmek için her yolu denediğini savundu. Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrolün savaş öncesine göre arttığını belirten Trump, Tahran'ın sahte haberlerle piyasayı manipüle etmeye çalıştığını ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ara seçimleri öncesinde petrol fiyatlarını yükseltmek için her yolu denediğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarının savaş öncesine kıyasla arttığını belirterek, buna rağmen Tahran yönetiminin asılsız iddialarla piyasayı manipüle etmeye çalıştığını ileri sürdü. Trump, "İran, ABD ara seçimleri öncesinde petrol fiyatlarını yükseltmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Hürmüz Boğazı'ndan çatışma öncesinden bile daha fazla petrol geçmesine rağmen sahte vurulma haberleri, mayınlar ve her türlü şeyi uyduruyorlar" ifadelerini kullandı.

İran'daki gösterilere değinen Trump, "Protestocuları ve yollarına çıkan herkesi öldürmeye devam ediyorlar. Bu gerçekten kötücül bir rejim; tek umudum Amerikan halkının ve dünyanın onların ne kadar kötü olduğunu anlaması. Yedi aydan kısa bir sürede 75 bin protestocu hayatını kaybetti. Dünyanın ve Demokrat Parti'nin bunu umursamıyor gibi görünmesi şok edici" açıklamasını yaptı.

Tahran yönetiminin nükleer programına ilişkin kırmızı çizgisini de yineleyen Trump, "İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak" dedi.

Kaynak: DHA
Amerika Birleşik DevletleriHürmüz BoğazıDonald TrumpPolitikaEkonomiTahranDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim
İlahiyatçı Şenocak, tribünlerdeki Salah tezahüratına tepki gösterdi: Derhal son verin İlahiyatçı Şenocak, tribünlerdeki Salah tezahüratına tepki gösterdi: Derhal son verin
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi Fenerbahçe’de şok ayrılık Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık
Altında sert düşüş Psikolojik sınırın altına indi, gözler Fed’de Altında sert düşüş! Psikolojik sınırın altına indi, gözler Fed'de
Çapa’daki hastane sapığı yakayı böyle ele vermiş Çapa'daki hastane sapığı yakayı böyle ele vermiş
56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar 56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar
Huzurevi ücretini sosyal medyadan çıkaran nine: 96 yaşında, 15 milyon takipçili Huzurevi ücretini sosyal medyadan çıkaran nine: 96 yaşında, 15 milyon takipçili
İsminin kurbanı olmuş Ahmet Çakar’ın Azerbaycan’a giriş yasağının perde arkası İsminin kurbanı olmuş! Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası
Adana’da 30 bin liralık borca 5 milyon istendi: Çocuğu vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı Adana'da 30 bin liralık borca 5 milyon istendi: Çocuğu vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Antalya’dan umreye giden 68 yaşındaki Ali Gökmen, oğlunun kabrinde fenalaşıp öldü Antalya'dan umreye giden 68 yaşındaki Ali Gökmen, oğlunun kabrinde fenalaşıp öldü
11:58
Aile üyeleri tutuklanan Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak adım
Aile üyeleri tutuklanan Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak adım
11:52
İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı
İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı
11:48
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır Altınbaş ailesinden paralar istendi
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır! Altınbaş ailesinden paralar istendi
11:46
Arda Güler’in uçakta tıraş olduğu görüntüler tartışma yarattı
Arda Güler'in uçakta tıraş olduğu görüntüler tartışma yarattı
11:20
Hakem bile şok oldu İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
Hakem bile şok oldu! İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
11:15
Cinsel ilişki, şantaj ve idam İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
11:04
Zonguldak’ta maden ocağında patlama 2 ölü, 5 yaralı
Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 ölü, 5 yaralı
10:59
Aziz Yıldırım’dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar Kesenin ağzını açtı
Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar! Kesenin ağzını açtı
10:56
Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti’ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin
Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin
10:19
Trakya’da 3 il için sel ve su baskını uyarısı: Sağanak akşam İstanbul’a ulaşabilir
Trakya'da 3 il için sel ve su baskını uyarısı: Sağanak akşam İstanbul'a ulaşabilir
09:59
Azerbaycan’da tesettür mağazası sahibi, baskılar yüzünden dükkanlarını kapattığını öne sürdü
Azerbaycan'da tesettür mağazası sahibi, baskılar yüzünden dükkanlarını kapattığını öne sürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 12:17:45. #7.13#
SON DAKİKA: Trump, İran'ın ara seçimler öncesi petrol fiyatlarını yükseltmeye çalıştığını savundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei