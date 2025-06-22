Trump, İran saldırısını böyle takip etti

ABD 10. günde savaşa dahil olarak İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini 6 sığınak delici mühimmat ve 30 Tomahawk füzesiyle imha ettiğini duyurdu.

DENİZALTILARDAN FIRLATILAN FÜZELERLE VURDULAR

ABD'nin, İran'ın üç nükleer tesisinden en önemlisi olan Fordo'yu 6 sığınak delici mühimmat kullanarak vurduğu, diğer iki tesisin ise bölgedeki Amerikan denizaltılarından fırlatılan 30 Tomahawk füzesiyle yok edildiği iddia edildi.

BEYAZ SARAY FOTOĞRAFLARI YAYIMLADI

İran'a yönelik saldırı dünyayı tedirgin ederken Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran saldırısını izlediği anlara ilişkin fotoğraflar yayınladı.

ŞAPKASI DİKKAT ÇEKTİ

Beyaz Saray'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre "Make America Great Again" (Amerika'yı Yeniden Büyük Yap) yazılı şapka takan Trump, İran'ın üç nükleer tesisine yönelik saldırıyı "Durum Odası"nda ekibiyle birlikte takip etti.