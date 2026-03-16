Trump: İsrail'in İran'a karşı nükleer silah kullanmaz

16.03.2026 21:38
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a karşı nükleer silah kullanma olasılığına ilişkin soruya yanıt verdi. Trump verdiği yanıtta ''İsrail bunu yapmaz. İsrail bunu asla yapmaz'' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, yaptığı basın toplantısında İran savaşı, nükleer silah kullanımı ve Hamaney'le ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İSRAİL NÜKLEER SİLAH KULLANIR MI?" SORUSUNA YANIT

Trump, İsrail'in İran'a karşı nükleer silah kullanma olasılığına ilişkin soruya yanıt verdi. Trump verdiği yanıtta "İsrail bunu yapmaz. İsrail bunu asla yapmaz" ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI ÇAĞRISI

Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin sağlanması için diğer ülkelere çağrıda da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Birçok ülke bana, yolda olduklarını söyledi. Bazıları bu konuda çok istekli, bazıları değil." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, "Biliyorum, gerekirse onları koruyacağız. Ama eğer yardıma ihtiyacımız olursa, onlar bizim için orada olmayacaklar. Bunu uzun zamandır biliyorum. Tıpkı boğazın bir silah olarak kullanılacağını bildiğim gibi. Bütün bunları çok uzun zaman önce tahmin etmiştim." diye konuştu.

"İNGİLTERE'DEN MEMNUN DEĞİLİM"

Trump, pazar günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile konuştuğunu belirterek, "Macron'un yardım edeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu. İngiltere'den ise memnun olmadığını söyleyen ABD Başkanı, "Onlar belki dahil olabilir." ifadesini kullandı.

"ŞİMDİ KAĞITTAN BİR KAPLAN

İran'a dair konuşan Trump, "Hedef alınıp alınmamanızın bir önemi olmadığını söylüyorum çünkü karşı karşıya olduğumuz şey kağıttan bir kaplan. İki hafta önce kağıttan bir kaplan değildi. Şimdi ise kağıttan bir kaplan." dedi.

Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini söylerken, ABD'li yetkililerin İran tarafı ile iletişimde olduğunu işaret etti. ABD Başkanı, "İran'ın hazır olup olmadığını bilmiyorum." diye konuştu.

ABD Başkanı, İran'ın yeni lideri olarak seçilen Mücteba Hamaney'e değinerek "Bazıları yaralandığını bazıları ise öldüğünü söylüyor. " şeklinde konuştu.

