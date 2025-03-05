Trump kafaya taktı bir kere: Grönland'ı öyle ya da böyle alacağız - Son Dakika
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Dünya

Trump kafaya taktı bir kere: Grönland'ı öyle ya da böyle alacağız

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2. Başkanlık döneminin ilk Kongre oturumunda konuşan ABD Başkanı Trump, "Grönland'ı öyle ya da böyle alacağız" dedi. Grönland halkına da söz veren Trump "Sizi güvende tutacağız, sizi zenginleştireceğiz ve birlikte Grönland'ı daha önce mümkün olduğunu hiç düşünmediğiniz yüksekliklere çıkaracağız" dedi.

05.03.2025 09:38  Güncelleme: 09:50
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ABD Başkanı Trump, 1 saat 38 dakika süresiyle Kongre tarihinin en uzun başkanlık konuşmasını yaptığı ortak oturumda 2. başkanlık döneminin başladığı 20 Ocak'tan bu yana yaptığı faaliyetleri Amerikan halkına anlattı.

TRUMP'A BÜYÜK PROTESTO

Trump'ın konuşması Cumhuriyetçiler tarafından sık sık ayakta alkışlanırken, Demokratlar ise yerlerinde oturarak Trump'a sessizce tepkilerini gösterdi. Trump, birçok ABD yönetiminden daha fazla işi 43 günde başardıklarını savundu.

GRÖNLAND HALKINA MESAJ VERDİ

Trump, ABD'nin Grönland'ın kontrolünü "öyle ya da böyle" ele geçireceğini söyleyerek, kendi kendini yöneten Danimarka topraklarına yönelik aylardır süren saldırgan söylemini tırmandırdı. Trump ayrıca Grönlandlılara Amerika'nın "sizi güvende tutacağı, sizi zenginleştireceği ve birlikte Grönland'ı daha önce mümkün olduğunu hiç düşünmediğiniz yüksekliklere çıkaracağımız" sözünü verdi.

"ULUSAL GÜVENLİK İÇİN GRÖNLAND'A İHTİYACIMIZ VAR"

"Grönland'a ulusal güvenlik ve hatta uluslararası güvenlik için ihtiyacımız var ve bunu elde etmek için ilgili herkesle birlikte çalışıyoruz" diyen Trump, "Ancak Grönland'a gerçekten uluslararası güvenlik için, dünya güvenliği için ihtiyacımız var ve sanırım bunu elde edeceğiz. Öyle ya da böyle bunu elde edeceğiz" dedi.

Trump kafaya taktı bir kere: Grönland\'ı öyle ya da böyle alacağız

Uluslararası İlişkiler, Grönland, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump kafaya taktı bir kere: Grönland'ı öyle ya da böyle alacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Rahman01:
    Demokrasi.. Uluslararası hukuk..insan hakları.. bunlar insanlara zulmetmek için kullandıkları yaldızlı yalanlar .Orman kanunları halen devam etmektedir 80 4 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    kardeş alışın kuvvetli galiba onu alırım bunu alırım 36 1 Yanıtla
  • Mesut Zafer:
    Ahir Zaman kıyamete yakın zamandayız yani,yoksa aptal ve zalim insanların ülkeleri Amerika ve İsrail bu dünyanın en güçlü ve sözü geçen Devletleri olabilir miydi. Bu deli bir devlet başkanı olabilir mi Önceki de bir bunaktı. Bunların hepsi birer Delil. 24 2 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    sanane aqq topu kendi ülkene bak 20 2 Yanıtla
  • Behzat:
    bu sarı kafa durmuyor kendine. 15 0 Yanıtla
  • Adem Erdoğan:
    Rte nin dostu Trump, tıpkı Netanyahu' nun Gazzeyi istemesi gibi Göraldi istiyor kimler kimlerld beraber . 0 0 Yanıtla
  • Miya Aksu:
    vvsssa 0 0 Yanıtla
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