Trump: \'Kanada ve ABD bir olsa, birlikte ne güzel bir millet olurduk\'

Dünya

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Kanada'ya yönelik açıklamalarına bir yenisi ekledi. Geçtiğimiz günlerde Kanada'nın ABD'nin 51'inci eyaleti olması gerektiği yönündeki önceki açıklamalarını yineleyen Trump, bir kez daha Kanada'nın ABD'nin bir parçası olmasını istediğini ifade etti.

Trump yaptığı açıklamada, "Kanada ve ABD bir olsa mesela. Birlikte ne güzel bir millet olurduk" diye konuştu.

KANADA BAŞBAKANI İSTİFA ETTİ

Öte yandan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Liberal Parti'nin yeni bir lider seçmesinin ardından başbakanlık görevinden ve parti liderliğinden istifa edeceğini bugün açıkladı.