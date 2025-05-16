Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor - Son Dakika
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Dünya

Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor

Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turundan trilyonlarca dolar değerinde silah satışı ve yatırım anlaşmaları yaparak ülkesine dönüyor. Trump, Suudi Arabistan ile 600 milyar dolar, Katar ile 1,2 trilyon dolar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile de 1,4 trilyon dolar değerinde anlaşmalar imzaladı.

16.05.2025 16:31
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ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs'ta dünyanın yakından izlediği Orta Doğu turu kapsamında sırasıyla Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret etti.

ÜLKESİNE 3 TRİLYON DOLARI AŞAN ANLAŞMALARLA DÖNÜYOR

İş dünyasından siyasete geçen Trump'ın ziyaretinde yatırım, silah, savunma anlaşmaları birinci gündem oldu. Trump, üç günlük ziyaretinin ardından ülkesine yaklaşık 3,2 trilyon dolar değerindeki anlaşmalarla döndü.

Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor

GAZZE'YE İLİŞKİN BİR MESAJ ÇIKMADI

Katar'ın başkenti Doha'da Hamas ve İsrail arasında Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası müzakerelerinden Trump'ın bölge ziyaretine rağmen henüz olumlu bir haber gelmedi. Trump'ın ziyaretinde beklentilerin aksine Gazze'de ateşkese ilişkin bir mesaj çıkmadı.

İSTANBUL'DAKİ RUSYA-UKRAYNA ZİRVESİ DE GÜNDEMİNDEYDİ

Trump'ın ziyareti boyunca, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya- Ukrayna arasında yapılan barış müzakerelerine ilişkin vereceği mesajlar ve Türkiye'yi ziyaret ihtimali merakla takip edildi. Trump, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için çalıştıklarını ve uygun en yakın vakitte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini vurguladı.

Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor

SUUDİ ARABİSTAN'DAN 600 MİLYAR DOLAR

Trump, birinci durağı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MBS) tarafından karşılandı. Trump, ziyareti boyunca Bin Selman'dan övgüyle bahsederek ilişkilerinin "harika" olduğunu dile getirdi.

Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor

Trump'ın bu ziyaretinde iki ülke arasında silah alımı, enerji işbirliği, Suud ordusunun eğitimi gibi başlıklarda yaklaşık 600 milyar dolar değerinde anlaşma imzalandı. Riyad'ın talebi Suudi Arabistan'ın nükleer programın başlatılmasına ilişkinse herhangi bir açıklama ya da gelişme yaşanmadı.

SURİYE'YE YAPTIRIMLARI KALDIRDI, ŞARA'YA ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Riyad'da ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bin Selman'ın talebiyle kaldıracağını dile getiren Trump, Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından göreve gelen yeni Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yüz yüze görüştü. Trump'ın Şara ile bu görüşmesine Erdoğan'ın telefonla katılması dikkati çekti.

Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor

Trump'ın, daha önceden ABD'nin Suriye devrimi sırasında başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Şara hakkında yaptığı, "Genç, karizmatik, güçlü birisi ve öyle olması gerekiyor, zorlu bir mazisi var, savaşçı" açıklaması öne çıktı.

KATAR, AMERİKAN HAVA ÜSSÜ EL-UDEYD'İ GELİŞTİRMEK İÇİN 10 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPACAK

ABD Başkanı Trump'ın, Orta Doğu turu kapsamında ziyaret ettiği ikinci ülke olan Katar'da iki ülke arasında 1.2 trilyon dolarlık yatırım anlaşması imzalandı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada savunma, havacılık, enerji gibi çok sayıda alanda imzalanan anlaşmaların, Trump'ın iki ülke arasındaki savunma yatırımlarını hızlandırma niyetine işaret ettiği belirtildi.

Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor

Trump, Katar'ın ABD'den 42 milyar dolarlık askeri alım yapacağını ve Katar'daki Amerikan hava üssü el-Udeyd'i geliştirmek için 10 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. ABD ile Katar arasında Katar Havayolları'na Boeing ve GE Aerospace motorlarının satışını da içeren değeri toplam 243,5 milyar doları aşan anlaşma imzalanması dikkati çekti.

Ayrıca Katar, ABD Başkanı Trump'a yaklaşık 400 milyon dolar değerinde Amerikan basınının "uçan saray" diye nitelediği bir Boeing 747-8 uçağı da hediye etti.

BAE'DEN REKOR DEĞERİNDE 1,2 TRİLYON DOLAR

Trump'ın ziyaretindeki son durak BAE oldu. Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından diğer duraklarında olduğu gibi görkemli biçimde karşılanan Trump, buradan da yaklaşık 1,4 trilyon dolar değerinde anlaşmalarla döndü. BAE ve ABD arasında, savunma sanayi, enerji, yapay zeka gibi birçok alanı kapsayan ve 10 yıllık sürede 1,4 trilyon dolar değerinde yatırım taahhüdü içeren anlaşma imzalandı.

Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor

Trump, buradaki temaslarının ardından ülkesine dönmek üzere yola çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Uluslararası İlişkiler, Suudi Arabistan, Donald Trump, Orta Doğu, Politika, Savunma, Körfez, Finans, Dünya, Katar, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ates null:
    Bu arapların hepsi değişik.Bize 5 milyarlık yatırım yapmayı elli sene düşünürler.Bunlar sözde bizim dostumuz öylemi? Bunlar korkunun dostu. 20 2 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    eminim ki bu ülkelerin halkları bu duruma razı değil ama başlarında ki hanedanlar Amerika tarafından dikilen diktatör hanedanlardır. 13 3 Yanıtla
  • astronot marslı:
    Dünya lideri böyle olur anlaşmaya bak 2.4 trilyon dolar yüzde 30 kâr etse bizim mb. 4 katı 7 3 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat:
    Haracı topladı adam hocar diyor ya ümmet toplanıyor abi hangi ümmet bu bitmiş ümmet allah bildigigibi etsin 5 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    GERÇEK VE TEK DUNYA LİDERİ TRUMP. OKUL AÇIP DUNYA DAKI DİĞER ULKE YONETICILERINE DERS VERMELI. CANINI SIKAN OLURSA AYAR VERMELI 2 2 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Biz de burada 3 5 milyar dolar geldi mi gitti mi diye birbirimizi yiyelim :)) bak sen şu ümmet işlerine.. 2 1 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    hilafet olsaydı olmazdı bu olanlar.anlayan anladı... 3 0 Yanıtla
  • TUNCAY SEYİS:
    Kral veya emir kalmak için herseylerinden vaz geçmişler... 0 1 Yanıtla
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