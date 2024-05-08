Trump'la ilişkiye giren cinsel içerikli film yıldızı, her şeyi bir bir anlattı - Son Dakika
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Trump'la ilişkiye giren cinsel içerikli film yıldızı, her şeyi bir bir anlattı

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ABD'nin önceki dönem başkanı olarak görev alan Trump'la yasak ilişki yaşadığını ve 2016 başkanlık seçimleri öncesinde bu ilişki hakkında konuşmaması için kendisine sus payı ödendiğini iddia eden eski cinsel içerikli film yıldızı Stormy Daniels, hakim karşısına çıktı ve Trump ile cinsel ilişkilerini anlattı.

08.05.2024 10:40  Güncelleme: 10:55
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Amerika Birleşik Devletleri'nde nefesler kasım ayında düzenlenecek başkanlık seçimleri için tutulmuş durumda. Mevcut başkan Biden'a rakip olmaya hazırlanan Donald Trump, hakkında ortaya atılan iddialar ve devam eden mahkemeler ile gündemden bir türlü düşmüyor. Hakim karşısına çıkan müstehcen film oyuncusu Stormy Daniels, "Trump, benimle cinsel ilişkiye girmeden önce kızına benzediğimi söyledi. Ivanka gibi akıllı ve sarışın olduğumu söyleyip insanların onu hafife aldığını dile getirdi" dedi.

"KONUŞMAMASI İÇİN PARA ALDI" İDDİASI

New York'ta, Trump'ın yargılandığı mahkemede jüriye konuşan Daniels, 2016'da, başkanlık seçimleri öncesinde, kendisine eski Başkan'ın avukatı tarafından, "Aralarındaki ilişki hakkında konuşmaması için" ödeme yapıldığı iddialarının gündem olmasından hayatının olumsuz etkilendiğini söyledi. Daniels, söz konusu iddiaların duyulması sonrasında "Hiç olmadığı kadar" kamuoyunun gündeminde yer aldığını, bu konunun özel hayatının gizliliğini ortaya çıkardığını ifade etti.

Trump'la ilişkiye giren cinsel içerikli film yıldızı, her şeyi bir bir anlattı

"İLİŞKİYE GİRMEDEN ÖNCE KIZINA BENZEDİĞİMİ SÖYLEDİ"

Dün hakim karşısına çıkan Stormy Daniels, Trump ile ilişkisiyle ilgili birçok detayı paylaştı. 45 yaşındaki cinsel içerikli film yıldızının, Trump'ın şu an evli olduğu Melania Trump ile birlikte olduğu dönemde ilişkiye girdikleri iddia edilirken, "Trump, benimle cinsel ilişkiye girmeden önce kızına benzediğimi söyledi. Ivanka gibi akıllı ve sarışın olduğumu söyleyip insanların onu hafife aldığını dile getirdi" dedi.

Trump'la ilişkiye giren cinsel içerikli film yıldızı, her şeyi bir bir anlattı
Stormy Daniels (Solda) Ivanka Trump (Sağda)

"KAPAĞINDA YER ALDIĞI DERGİYLE ŞAPLAK ATTI"

Stormy Daniels, uzun bir aradan sonra ilk kez Trump ile de mahkemede karşı karşıya geldi. İkilinin bir golf turnuvası sırasında tanıştığı belirtilirken Trump'ın sık sık Daniels'a "çok zekisin" ve "çok akıllısın" gibi iltifatlarda bulunduğu da tutanaklarda yer aldı.

Trump'ın Daniels'ı daha sonra oteldeki süitine davet ettiği de kayıtlara geçti. Daniels, Trump'ın daha sonra süitte ipek pijamalarını giyerek kapağında pozunun olduğu Forbes dergisiyle poposuna "şaplak" attığını da söyledi.

Trump\'la ilişkiye giren cinsel içerikli film yıldızı, her şeyi bir bir anlattı

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Son Dakika Dünya Trump'la ilişkiye giren cinsel içerikli film yıldızı, her şeyi bir bir anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hakan Ayhan: Amerikan başkanı bile yargılanabiliyor vay be adalet sistemine bak..Bizde mil.vek.bile devlete posta koyar oldu…vahim gerçekten… 17 1 Yanıtla
  • Kaho Kroyf: gelişmiş ülkelerde bu tür vakalar şahsın siyasi kariyerine hiçbir şekilde zarar vermez bizim gibi geri kalmış ülkelerde ancak kariyer sonlandırılır ya da kullanılır ikinci George Bushda aynı şeyleri yaşamıştı sekreteriyle ama yeniden seçildi güçlü bir şekilde 8 0 Yanıtla
  • serkan cindemir: Ne kadar boş haberler?? 1 5 Yanıtla
  • Ali Kublay: İyide sus payı aldıysa niye konuşuyor veya aldığı parayı geri verecekmiymis 2 0 Yanıtla

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