Trump, Maduro'nun kaçırıldığı anları böyle izlemiş
Dünya

Trump, Maduro'nun kaçırıldığı anları böyle izlemiş

Trump, Maduro\'nun kaçırıldığı anları böyle izlemiş
03.01.2026 22:47
Trump, Maduro\'nun kaçırıldığı anları böyle izlemiş
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalandığı operasyonu canlı olarak izlediğini belirterek, "Tıpkı bir televizyon dizisi izliyormuşum gibiydi. Hızı ve aksiyonu görmeniz gerekiyordu, muhteşem bir şeydi" diyen ABD Başkanı Donald Trump, o anların fotoğraflarını paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalandığı operasyonu canlı olarak izlediği anların fotoğraflarını paylaştı.

Fotoğraflarda CIA Başkanı John Ratcliffe, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer ABD'li yetkililer de yer aldı.

Trump, Maduro'yu kaçırma operasyonunu izlediği anların fotoğrafını paylaştı

"TIPKI BİR TELEVİZYON DİZİSİ İZLİYORMUŞUM GİBİYDİ" DEMİŞTİ

Trump daha önce yaptığı açıklamada operasyonu canlı takibine ilişkin, "Tıpkı bir televizyon dizisi izliyormuşum gibiydi. Hızı ve aksiyonu görmeniz gerekiyordu, muhteşem bir şeydi. Takımım inanılmaz bir iş çıkardı, başka hiçbir ülke böyle bir manevra gerçekleştiremez" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, Maduro'yu kaçırma operasyonunu izlediği anların fotoğrafını paylaştı

NE OLDU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bugün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

Trump, Maduro'yu kaçırma operasyonunu izlediği anların fotoğrafını paylaştı

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

Trump, Maduro'yu kaçırma operasyonunu izlediği anların fotoğrafını paylaştı

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de oldu.

Trump, Maduro'yu kaçırma operasyonunu izlediği anların fotoğrafını paylaştı

Son Dakika Dünya Trump, Maduro'nun kaçırıldığı anları böyle izlemiş - Son Dakika

