Trump mikrofonun kapalı olduğunu sandı, Putin\'le ilgili söylediği olay oldu

ABD Başkanı DonaldTrump, Rusya- Ukrayna barış süreci için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Avrupalı liderleri Beyaz Saray'da ağırladı.
Liderlerle toplantıya geçmeden önce basına açıklamalarda bulunan Trump, Zelenskiy ile bugün yaptıkları toplantıda birçok konuyu ele aldıklarını, ayrıca bugün Putin ile de doğrudan görüştüğünü ve Avrupalı liderlerle yapılacak toplantının hemen ardından da Putin'i yine arayacağını söyledi.
Trump'ın Zelenski ve AB liderleriyle basın mensuplarının önüne çıktığı sırada ilginç anlar yaşandı. Mikrofonun kapalı olduğunu sanan Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a, "Kulağa delice geliyor ama Putin benim için anlaşma yapacak" dediği duyuldu. Bu sırada mikrofon sebebiyle ses bütün salona yayıldı.
