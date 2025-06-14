ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesini değerlendirdi.
"BENİM GİBİ İSRAİL-İRAN SAVAŞININ SONA ERMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"
Putin'in kendisinin doğum gününü kutladığını belirten Trump, telefon görüşmesinde İran'a yönelik konuştuklarını kaydetti. Trump, "Putin de benim gibi İsrail-İran savaşının sona ermesi gerektiğini düşünüyor. Ben de ona, kendi (Ukrayna ile) savaşının sona ermesi gerektiğini söyledim." dedi.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
Rusya-Ukrayna konusunda çok konuşmadıklarını aktaran Trump, "(Putin) Planlanan esir takaslarını yapıyor, her iki taraftan da çok sayıda esir derhal takas ediliyor." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Dünya › Trump, Putin ile İsrail-İran savaşının sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını belirtti - Son Dakika
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