Trump, Putin\'in ateşkes açıklamasını yeterli bulmadı: Umut verici ama tam değil

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi konuk etti.

"PUTİN'İN AÇIKLAMALARI UMUT VERİCİ ANCAK TAM DEĞİLDİ"

Oval Ofis'te Rutte ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Ukrayna ile Rusya arasında sağlanması planlanan ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkese ilişkin açıklamalarına değinen Trump, "Putin'in açıklamaları umut verici ama tam değildi. Rusya'nın orada olup olmadığını göreceğiz ancak eğer değillerse bu tüm dünya için hayal kırıklığı yaratacak." dedi.

WİTKOFF, PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Trump ayrıca, Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bu akşam Putin ile görüşeceğini de duyurdu.

PUTİN NE DEDİ?

Ukrayna ile ABD tarafından ortaya konan ateşkes önerisine ilişkin açıklamada bulunan Putin, "Ukrayna'da ateşkes konusundaki tekliflere katılıyoruz ancak bunun uzun vadeli barışı sağlaması ve savaşın çıkmasına neden olan sorunlara çözüm sunması gerekiyor" dedi. Diğer yandan ateşkese dair şüphelerini de dile getiren Putin, "Ukrayna zorunlu seferberlik ve silah temini için geçici ateşkesten faydalanabilir, bunun nasıl kontrol edileceğine karar verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.