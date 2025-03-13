Trump, Putin'in ateşkes açıklamasını yeterli bulmadı: Umut verici ama tam değil - Son Dakika
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Trump, Putin'in ateşkes açıklamasını yeterli bulmadı: Umut verici ama tam değil

Trump, Putin\'in ateşkes açıklamasını yeterli bulmadı: Umut verici ama tam değil

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile ABD tarafından ortaya konan ateşkes önerisine ilişkin açıklamada bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkes teklifi ile ilgili açıklamalarına değinen Trump, "Putin'in açıklamaları umut verici ancak tam değildi" dedi.

13.03.2025 20:31
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi konuk etti.

"PUTİN'İN AÇIKLAMALARI UMUT VERİCİ ANCAK TAM DEĞİLDİ"

Oval Ofis'te Rutte ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Ukrayna ile Rusya arasında sağlanması planlanan ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkese ilişkin açıklamalarına değinen Trump, "Putin'in açıklamaları umut verici ama tam değildi. Rusya'nın orada olup olmadığını göreceğiz ancak eğer değillerse bu tüm dünya için hayal kırıklığı yaratacak." dedi.

Trump, Putin'in ateşkes açıklamasını yeterli bulmadı: Umut verici ama tam değil

WİTKOFF, PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Trump ayrıca, Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bu akşam Putin ile görüşeceğini de duyurdu.

PUTİN NE DEDİ?

Ukrayna ile ABD tarafından ortaya konan ateşkes önerisine ilişkin açıklamada bulunan Putin, "Ukrayna'da ateşkes konusundaki tekliflere katılıyoruz ancak bunun uzun vadeli barışı sağlaması ve savaşın çıkmasına neden olan sorunlara çözüm sunması gerekiyor" dedi. Diğer yandan ateşkese dair şüphelerini de dile getiren Putin, "Ukrayna zorunlu seferberlik ve silah temini için geçici ateşkesten faydalanabilir, bunun nasıl kontrol edileceğine karar verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Trump, Putin'in ateşkes açıklamasını yeterli bulmadı: Umut verici ama tam değil

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Ukrayna heyetiyle 8 saatten fazla süren görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Top artık Rusya'nın sahasında" demiş ve "Rusya'nın mümkün olan en kısa sürede 'evet' yanıtını vermesini umuyoruz" şeklinde konuşmuştu. Başkan Donald Trump da, "Bu iş artık Rusya'ya kalmış durumda. Umarım ateşkesi sağlayabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

ANLAŞMADA NELER VAR?

Ukrayna, ABD'nin sunduğu ve tarafların karşılıklı anlaşmasıyla uzatılabilecek olan derhal geçerli 30 günlük geçici bir ateşkesi yürürlüğe koyma teklifini kabul etmeye hazır olduğunu duyurmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin sadece Karadeniz'de değil, tüm cephe hattı boyunca füze, drone ve bomba saldırılarını durdurarak tam bir geçici ateşkes önerdiğini açıklamıştı.

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump, Putin'in ateşkes açıklamasını yeterli bulmadı: Umut verici ama tam değil - Son Dakika

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