Trump, Rusya\'nın serbest bıraktığı öğretmeni Beyaz Saray\'da karşıladı

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Rusya'da tıbbi marihuana bulundurma suçundan 3 yıl önce gözaltına alınan ABD'li öğretmen Marc Fogel'in serbest bırakıldığı açıklandı.

TRUMP BEYAZ SARAY'DA KARŞILADI

ABD bayrağına sarılı olarak Beyaz Saray'a dün gece gelen Fogel, Trump tarafından karşılandı. Trump, Fogel'in serbest bırakılmasında "küçük bir rol oynamış olmaktan onur duyduğunu" söyledi. Trump, Fogel'in serbest bırakılma koşullarının bugün açıklanacağını dile getirdi.

"SAVAŞ AÇISINDAN İYİ NİYET VAR"

Serbest bırakılmanın bir barış anlaşmasının başlangıcı olup olmayacağı sorulduğunda Trump, "Savaş açısından iyi niyet var" dedi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i rolü için övdü. Oval Ofis'te soruları yanıtlayan Trump, ABD'nin Rusya'ya Amerikan vatandaşını serbest bırakması için ne teklif ettiğine ilişkin sorulara yanıt vermedi.

"BU SAVAŞI DURDURMALIYIZ"

Trump, "Fazla bir şey değil. Çok nazik davrandılar. Aslında Rusya bize çok iyi davrandı, umarım bu savaşı sona erdirebileceğimiz ve milyonlarca insanın öldürülmesini durdurabileceğimiz bir ilişkinin başlangıcı olur....Bu savaşı durdurmalıyız" şeklinde konuştu.

BİR ABD VATANDAŞI DAHA BIRAKILACAK

Trump, başka bir ABD vatandaşının daha serbest bırakılmasının beklendiğini doğrularken, konuya ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi. Rusya'da hala tutuklu bulunan çok sayıda ABD vatandaşı bulunuyor. ABD medyası bu vatandaşlardan en az ikisinin haksız yere tutuklu bulunduğunu ve bu kişilerin Stephen Hubbard ile Rus-Amerikan çifte vatandaşı Ksenia Karelina olduğunu ifade etti.