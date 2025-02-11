Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak - Son Dakika
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Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak

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ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki tüm rehinelerin Cumartesi günü saat 12.00'ye kadar bırakılmaması durumunda ateşkes anlaşmasını iptal edeceğini duyurdu. "Kıyamet kopacak" uyarısında bulunan Trump, "Eğer Mısır ve Ürdün mültecileri almazlarsa yardımları keseceğim" diyerek 2 ülkeyi de açık açık tehdit etti.

11.02.2025 07:15
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ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki tüm rehinelerin Cumartesi günü saat 12.00'ye kadar bırakılmaması durumunda ateşkes anlaşmasını iptal edeceğini duyurdu.

"KARAR İSRAİL'E AİT"

Trump, bir dizi başkanlık emrini imzalarken gazetecilere yaptığı yorumda, kararın nihayetinde İsrail'e ait olduğunu söyledi. Ancak eğer geri kalan rehineler serbest bırakılmazsa "kıyamet kopacak" uyarısında bulundu ve birçoğunun ölmüş olmasından korktuğunu da sözlerine ekledi. Trump, ayrıca, "Kendi adıma konuşuyorum. İsrail bunu geçersiz kılabilir" dedi.

2 ÜLKEYİ DE TEHDİT ETTİ

"Eğer Mısır ve Ürdün mültecileri almazlarsa yardımları keseceğim" diyerek iki ülkeyi hedef alan Trump, "Gazze'deki tüm rehineler Cumartesi 12.00'a kadar bırakılmazsa ateşkesi iptal edeceğim" ifadesini kullandı.

Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak

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Son Dakika Dünya Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Ferudun Ozmen:
    Şeytanın vücut bulmuş hali diye buna denir. 304 10 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    abd büyük şeytandır. hiç bir halt edemez. Gazze/Filistin direndi ve Allah'ın yardımıyla da kazanacak. 256 21 Yanıtla
  • murat atmaca:
    vayy vayy,,, iyilik timsali trumpaa bak sen lan gavurdan adama yarar olurmu,, Allah yardımcılari olsun 180 6 Yanıtla
  • ayd121212:
    Tek sebebi, müslüman ülkelerin bir araya gelip, başkaldıramıyor olmalarından kaynaklı, ama onlarda zaten içten kuşatılmış durumda. Bu böyle gitmez Allah vatanımızı milletimizi ve inananları korusun. 145 5 Yanıtla
  • Himmet Aksoy:
    Sen kimsin Ebu cehilin torunu. 132 7 Yanıtla
  • Mahmut Gün:
    Amerika açık hedeftir 131 7 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    ülkende ki müslümanlardan oy dilenirken yalvarıyordun. seçimi kazandın da adam mı oldun? 87 6 Yanıtla
  • Ders Olsun:
    Ali kıran baskesen oldu . Kendisini Amerika'nın değil de dünyanın lideri olarak görmeye başladı . Kim Rusya ve Çin birleşirse görür ebesinin ... 69 5 Yanıtla
  • astronot marslı:
    Herkes gücünü kullanıyor 47 5 Yanıtla
  • Osman Koca:
    deli zıdeli 45 5 Yanıtla
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