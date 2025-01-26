ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump resmen göreve başlamasının ardından düzensiz göçü engellemeye yönelik hamlelerini hızlandırdı.
2019'daki gibi yine ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edip yasa dışı göçleri engelleyeceğini Trump, düzensiz göçmenleri sınır dışı etmeye başladı. Sınır dışı edilen göçmenlerin ise Kolombiya'ya gönderileceği belirtildi.
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın sınır dışı ettiği göçmenleri taşıyan uçakları ülkesine kabul etmeyeceğini açıkladı.
Kolombiya'nın bu hamlesinin ardından Trump, ülkeye yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu. "Kolombiya'ya uygulayacağımız gümrük vergilerini bir hafta içinde yüzde 50'ye çıkaracağız" diyen Trump, "Kolombiya'ya mali ve bankacılık yaptırımları uygulayacağız. Kolombiyalı hükümet yetkililerin vizelerini iptal edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Trump'ın yaptırım kararını duyurması sonrası yaptığı açıklamada, "Beni öldürebilirsiniz, ama halkımda yaşamaya devam edeceğim. Halkım, sizin halkınızdan çok önce Amerika kıtasında var oldu. Bizim özgürlüğümüzü sevmiyorsunuz, sorun değil. Beyaz köle sahipleriyle el sıkışmam" ifadelerini kullandı.
Trump başkanlığa resmen başlamasının ardından sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söylemiş, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.
Trump, ayrıca dış politika hedefleriyle tutarlılığının değerlendirilmesi amacıyla yabancı ülkelere yönelik "dış kalkınma yardımlarının" 90 günlüğüne askıya alındığını bildirmişti.
Son Dakika › Dünya › Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak - Son Dakika
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