Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya\'ya yaptırım uygulayacak

Trabzonspor S:

görüyormusunuz adam vatanını devletini milletini nasıl koruyor. işte bu yüzden ABD denen devlet dünyayı yönetiyor. mültecileri nasıl gönderiyor. ülkenin menfaati neyi gerektiriyorsa yapıyor. birde bizim ülkemize bakın milyonlarca vasıfsız ne olduğu belli olmayan insanları bu ülkeye getirdiler ve göz yumdular. suriyelisi ayrı afganı ayrı ıraklısı afrikalısı derken ülkemiz mülteci kampı haline getirildi. buda yetmezmiş gibi Avrupa'yla anlaşma yapıp üç kuruş paraya oraya giden vasıfsız mültecileri bize postalattılar yani Türkiye'ye gönderiyorlar. savaş bitti dedik herkes vatanına gitsin diye beklerken hala siyasi yöneticilerimiz kimseyi göndermryiz diyor. demekki oyun başka.