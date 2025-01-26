Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak

Geniş Video İzle

ABD Başkanı Donald Trump, düzensiz göçü engellemek için sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacağını açıkladı. Trump, Kolombiya'ya uygulayacağı gümrük vergilerini bir hafta içinde yüzde 50'ye çıkaracağını ve Kolombiyalı hükümet yetkililere mali ve bankacılık yaptırımları uygulayacağını belirtti.

26.01.2025 22:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump resmen göreve başlamasının ardından düzensiz göçü engellemeye yönelik hamlelerini hızlandırdı.

2019'daki gibi yine ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edip yasa dışı göçleri engelleyeceğini Trump, düzensiz göçmenleri sınır dışı etmeye başladı. Sınır dışı edilen göçmenlerin ise Kolombiya'ya gönderileceği belirtildi.

KOLOMBİYA'DAN KIZDIRACAK HAMLE

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın sınır dışı ettiği göçmenleri taşıyan uçakları ülkesine kabul etmeyeceğini açıkladı.

TRUMP YAPTIRIMLARI AÇIKLADI

Kolombiya'nın bu hamlesinin ardından Trump, ülkeye yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu. "Kolombiya'ya uygulayacağımız gümrük vergilerini bir hafta içinde yüzde 50'ye çıkaracağız" diyen Trump, "Kolombiya'ya mali ve bankacılık yaptırımları uygulayacağız. Kolombiyalı hükümet yetkililerin vizelerini iptal edeceğiz" ifadelerini kullandı.

PETRO'DAN YANIT

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Trump'ın yaptırım kararını duyurması sonrası yaptığı açıklamada, "Beni öldürebilirsiniz, ama halkımda yaşamaya devam edeceğim. Halkım, sizin halkınızdan çok önce Amerika kıtasında var oldu. Bizim özgürlüğümüzü sevmiyorsunuz, sorun değil. Beyaz köle sahipleriyle el sıkışmam" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Trump başkanlığa resmen başlamasının ardından sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söylemiş, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.

Trump, ayrıca dış politika hedefleriyle tutarlılığının değerlendirilmesi amacıyla yabancı ülkelere yönelik "dış kalkınma yardımlarının" 90 günlüğüne askıya alındığını bildirmişti.

Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya\'ya yaptırım uygulayacak

Donald Trump, Kolombiya, Göçmenler, Politika, Hükümet, Göçmen, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Trabzonspor S:
    görüyormusunuz adam vatanını devletini milletini nasıl koruyor. işte bu yüzden ABD denen devlet dünyayı yönetiyor. mültecileri nasıl gönderiyor. ülkenin menfaati neyi gerektiriyorsa yapıyor. birde bizim ülkemize bakın milyonlarca vasıfsız ne olduğu belli olmayan insanları bu ülkeye getirdiler ve göz yumdular. suriyelisi ayrı afganı ayrı ıraklısı afrikalısı derken ülkemiz mülteci kampı haline getirildi. buda yetmezmiş gibi Avrupa'yla anlaşma yapıp üç kuruş paraya oraya giden vasıfsız mültecileri bize postalattılar yani Türkiye'ye gönderiyorlar. savaş bitti dedik herkes vatanına gitsin diye beklerken hala siyasi yöneticilerimiz kimseyi göndermryiz diyor. demekki oyun başka. 191 25 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Kolombiya ne alaka . Kim hangi ülkenin vatandası ise oraya iade (sınır dışı ) edilmeli. ABD nin kabul etmediği göçmemleri Kolombiya neden kabul etsin . 102 5 Yanıtla
  • Emir Kozcu:
    Nerde bizde çakma milliyetçiler. Bakın da Trump reisden milliyetçilik öğrenin yanar dönerler. 85 15 Yanıtla
  • Çelikk:
    Keşke Türkiye de Bu Yaptırım Olsa Nerede?? 73 19 Yanıtla
  • ser. gms:
    Türkiye ye göndersin alırlar hemen bizimkiler biraz para karşılığında 45 2 Yanıtla
  • Chen Medya :
    Buda ali kıran baş kesen adam senin mültecileri almak zorundami ne dengesiz adamsin 32 2 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    hem kov hemde diğer ülkeye niye almıyosun diye kız. gerizekalı manyak bu ya 26 1 Yanıtla
  • Alper Elma:
    hemen yaptırım ibneler 24 3 Yanıtla
  • Oğuz Demir:
    noldu hoşuna gitmedi mi tro 17 8 Yanıtla
  • oktay sayar:
    çok da umurlarında olmaz turp efendi 9 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:28 Antalya’da 12 katlı otel inşaatında yangın Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın
16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
07:32 İrfan Can’dan “Göztepe’ye karşı ne hissediyorsun“ sorusuna olay cevap İrfan Can'dan "Göztepe'ye karşı ne hissediyorsun?" sorusuna olay cevap
07:25 Halit Ergül’in diğer oteli Gazelle Resort SPA’ya gece yarısı operasyonu Halit Ergül'in diğer oteli Gazelle Resort SPA'ya gece yarısı operasyonu
07:03 Türkiye’den Suriye’deki silahlı gruplara mesaj Türkiye'den Suriye'deki silahlı gruplara mesaj
06:39 Trump’tan tüm dış yardımları durdurma kararı Trump'tan tüm dış yardımları durdurma kararı
05:52 E-5’te feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti E-5'te feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti
01:46 İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük
23:55 Yargıtay “arkadaşımın yuvasını yıkan kadın“ sözlerini hakaret saydı Yargıtay "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret saydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 18:08:16. #1.11#
SON DAKİKA: Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.