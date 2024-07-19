Trump suikast girişimi sonrası ilk kez kürsüde: Ulusumuzu beceriksiz liderlerin elinden kurtarmalıyız - Son Dakika
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Dünya

Trump suikast girişimi sonrası ilk kez kürsüde: Ulusumuzu beceriksiz liderlerin elinden kurtarmalıyız

Trump suikast girişimi sonrası ilk kez kürsüde: Ulusumuzu beceriksiz liderlerin elinden kurtarmalıyız

ABD'de başkan adayı Donald Trump suikast girişimi sonrası ilk kez kürsüye çıktı. Cumhuriyetçi Parti'nin Ulusal Kongresinin son gün oturumuna katılan Trump "4 ay sonra muazzam bir başkanlık zaferi kazanacağız. Ulusumuzu beceriksiz liderlerin elinden kurtarmalıyız" diye konuştu.

19.07.2024 07:47
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Cumhuriyetçi Parti, Donald Trump, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump suikast girişimi sonrası ilk kez kürsüde: Ulusumuzu beceriksiz liderlerin elinden kurtarmalıyız - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trump suikast girişimi sonrası ilk kez kürsüde: Ulusumuzu beceriksiz liderlerin elinden kurtarmalıyız - Son Dakika
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