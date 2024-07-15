Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu

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Eski ABD başkanı Donald Trump seçim mitinginde düzenlenen suikast girişiminin ardından ilk röportajını verdi. Trump "Hastanedeki doktor bana daha önce böyle bir şey görmediğini, bunun bir mucize olduğunu söyledi. Burada olmamam gerekiyordu, ölmüş olmam gerekiyordu" dedi.

SALDIRI SONRASI İLK RÖPORTAJINI VERDİ

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin kasım seçimlerindeki adayı Donald Trump dün uğradığı silahlı saldırı sonrası ilk röportajını New York Post gazetesine verdi. Eski başkan Milwaukee'ye giderken özel uçağında verdiği röportajda yaşadığı deneyimi 'gerçeküstü' olarak tanımladı. Sağ kulağını örten bir bandaj takan Trump bu şekilde poz vermeyi reddetti.

"BAŞIMI HAFİFÇE SAĞA ÇEVİRMEMİŞ OLSAYDIM..."

"Hastanedeki doktor bana daha önce böyle bir şey görmediğini, bunun bir mucize olduğunu söyledi. Burada olmamam gerekiyordu, ölmüş olmam gerekiyordu" diyen Trump, yasadışı göçmenlerle ilgili bir tabloyu okumak için başını hafifçe sağa çevirmemiş olsaydı bunun gerçekleşebileceğini söyledi. Vurulduktan sonra konuşmasına devam etmek istediğini ancak Gizli Servis Ajanlarının 'güvenli' olmadığı için buna izin vermediğini anlatan Trump, silah sesleri duyulur duyulmaz ajanların defans oyuncuları gibi yanına koştuklarını anlattı.

AYAKKABI GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ

Gömleğinin düğmelerini açarak sağ ön kolundaki büyük moruğu gösteren eski başkan, ayakkabılarıyla ilgili gizemi de aydınlattı. Dün yayınlanan görüntülerde Trump'ın saldırı sonrası ısrarla ayakkabılarını istediği duyuluyordu. Trump bu durumu şöyle açıkladı: "Ajanlar beni kurtarmak için üzerime öyle bir atladılar ki ayakkabılarım ayağımdan çıktı ve inanın bana ayakkabılarım gayet sıkıydı." Gizli Servis personelini kahramanca davranışları öven Trump "Kahramanca bir iş çıkardılar" dedi.

"İKONİK BİR FOTOĞRAF İÇİN GENELLİKLE ÖLMENİZ GEREKİR"

Yüzü kanlar içine yumruğu havadaki fotoğrafı ile ilgili de konuşan Eski başkan, "Pek çok insan bunun şimdiye kadar gördükleri en ikonik fotoğraf olduğunu söylüyor. Haklılar ve ben ölmedim. Genellikle ikonik bir fotoğraf için ölmeniz gerekir." dedi ve hastanedeki doktorun AR-15 ile vurulduktan sonra hayatta kalan kimseyi görmediğini söylediğini hatırlattı.

"SERT BİR KONUŞMA HAZIRLAMIŞTI AMA ONU ÇÖPE ATTIM"

Saldırıda hayatını kaybeden itfaiyecinin cenazesine katılmayı düşündüğünü açıklayan eski başkan, ölümle burun buruna gelmesinin ardından Milwaukee'de yapacağı konuşmayı değiştirdiğini belirterek "Son derece sert bir konuşma hazırlamıştım ama onu çöpe attım, ülkemiz bölünmüş durumda ve ben onları birleştirmek istiyorum" dedi. Trump, Biden'ın kendisini aramasından memnun olduğunu belirtti.