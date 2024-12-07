Trump Suriye sessizliğini bozdu: Müdahil olmayın - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Trump Suriye sessizliğini bozdu: Müdahil olmayın

Geniş Video İzle

ABD Başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta görevine başlayacak olan Donald Trump, Suriye'deki gelişmelere ilişkin ilk kez konuştu. Trump açıklamasında, ''Suriye bir karmaşa, bu bizim savaşımız değil ve ABD'nin bununla hiçbir ilgisi olmamalı'' ifadelerini kullandı.

07.12.2024 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump,HTŞ liderliğindeki silahlı grupların Suriye'deki ilerleyişi ile ilgili "Suriye bir karmaşa, bu bizim savaşımız değil ve ABD'nin bununla hiçbir ilgisi olmamalı" açıklamasında bulundu.

"ESAD'I DEVİRMEK İÇİN BÜYÜK BİR HAMLEYE HAZIRLANIYORLAR"

Trump, Suriye'deki gelişmelere ilişkin ilk kez konuştu. Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, "Suriye'deki muhalif savaşçılar, daha önce benzeri görülmemiş bir hamleyle, son derece koordineli bir saldırıyla çok sayıda şehri tamamen ele geçirdi ve şu anda Şam'ın dış mahallelerinde, Esad'ı devirmek için çok büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor" dedi.

"RUSYA'NIN DEVREYE GİRMESİYLE KIYAMETİN KOPTUĞU YER BURASIDIR"

Trump ayrıca " Rusya, Ukrayna'ya çok bağlı olduğu ve orada 600 binden fazla askerini kaybettiği için, yıllardır koruduğu Suriye'deki bu gerçek yürüyüşü durduramayacak gibi görünüyor. Eski Başkan Obama'nın ÇÖLDEKİ KIRMIZI ÇİZGİ'yi koruma taahhüdünü yerine getirmeyi reddettiği ve Rusya'nın devreye girmesiyle kıyametin koptuğu yer burasıdır. Ancak şimdi onlar da, muhtemelen Esad'ın kendisi gibi, çekilmeye zorlanıyorlar ve bu aslında onların başına gelebilecek en iyi şey olabilir. Obama'yı aptal durumuna düşürmek dışında Rusya'nın Suriye'de pek bir çıkarı olmadı" diye yazdı.

"MÜDAHİL OLMAYALIM"

Trump açıklamasını "Her halükarda, Suriye bir karmaşa ama bizim dostumuz değil ve Suriye'de olanların Amerika'yı ilgilendiren bir tarafı yok. Bu bizim savaşımız değil. Olayları kendi akışına bırakalım. Müdahil olmayalım" ifadeleri ile sonlandırdı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

HTŞ öncülüğündeki Esad karşıtı silahlı gruplar, Esad güçlerini kısa sürede geriletmiş; Halep, Hama, Dara gibi bir çok kenti ele geçirmişti. Gruplar hedefini Şam olarak belirlerken; Şam'a doğru ilerleyiş devam ediyor.

Trump Suriye sessizliğini bozdu: Müdahil olmayın

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Beşşar Esed, Politika, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump Suriye sessizliğini bozdu: Müdahil olmayın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mustafa Turgut:
    Evet, sizden on bin km uzak bir coğrafya ya kesinlikle müdahil olmayın 43 1 Yanıtla
  • Bu Kim:
    adam hakli karişacak varsada o da türkiyedir türkmen kürt arap kardeşlerimiz onlar topraklarida osmanlidan miras kalan abd ve avrupa iran ne alaka 26 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sen Herşeye Atlama Gâvur 14 14 Yanıtla
  • Ünal Guzel:
    bunağın biri gidiyor delinin biri geliyor 13 1 Yanıtla
  • Fatih Özer:
    82 Halep 9 4 Yanıtla
  • Mehmet:
    yalancı o atları orda koşturan sensin 11 1 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    İsrail yararina olduğu için böyle konusuyor 4 3 Yanıtla
  • YoH null:
    şuanki duruma bakılınca beli bir kac ülke anlaşmaya varmış Esada yeter demiş gibi hatta avrupa ülkelerin bile sesi çıkmıyorsa bilin ki onay lı anlayin iste da 5 0 Yanıtla
  • Derviş:
    bence Tramp akıllı iktidar da kalsaydı çoktan askerini cekecekdi pyd-pkk ın bu gücü olmayacaktı şimdi Terörisler muhalefet e Türkiye ye kafa koyor Demokratlar çok destek verdi pyd-pkk ya 3 1 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    içerdeki şalvarlı destekçileri suriyedeki bitli tetöristlerden daha fazla üzülmüştür turp' un bu açıklamasına...adam açık açık kullanılmış tuvalet kağıdı gibi atmış suriye deki ortaklarını.. 2 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:21 Esad rejimi, Doğu Guta’dan çekiliyor Esad rejimi, Doğu Guta'dan çekiliyor
19:09 Şam’daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı Şam'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı
18:22 Şam’da Hafız Esad’ın heykellerini devirmeye başladılar Şam'da Hafız Esad'ın heykellerini devirmeye başladılar
17:54 Muhalifler Şam’a ilerlerken Erdoğan’dan kritik mesaj: Bir çakıl taşında bile gözümüz yok Muhalifler Şam'a ilerlerken Erdoğan'dan kritik mesaj: Bir çakıl taşında bile gözümüz yok
16:14 Esad’ın kaçtığı iddialarına yalanlama: Şam’da operasyonları yönetiyor Esad'ın kaçtığı iddialarına yalanlama: Şam'da operasyonları yönetiyor
06:46 Güney Kore Devlet Başkanı sıkıyönetim ilanı için özür diledi Güney Kore Devlet Başkanı sıkıyönetim ilanı için özür diledi
01:40 Esad devri bitiyor mu İran’da bir gecede büyük değişiklik Esad devri bitiyor mu? İran'da bir gecede büyük değişiklik
01:20 Yıllar önce öğrenciler ’Ey Esad sıra sana geldi’ diyerek halk hareketini başlatmıştı Muhalifler Dera’yı ele geçirdi Yıllar önce öğrenciler 'Ey Esad sıra sana geldi' diyerek halk hareketini başlatmıştı! Muhalifler Dera'yı ele geçirdi
01:13 İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı: Hayatını kaybedenlerin 6’sı çocuk İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Hayatını kaybedenlerin 6'sı çocuk
00:46 Atama kararları Resmi Gazete’de: 5 ülkeye yeni büyükelçi Atama kararları Resmi Gazete'de: 5 ülkeye yeni büyükelçi
00:27 Türkiye’den ve ABD’den kritik Suriye mesajı: Daha önceki hataları tekrarlamayın Türkiye'den ve ABD'den kritik Suriye mesajı: Daha önceki hataları tekrarlamayın
00:08 Arap aşiretleri harekete geçti PKKYPG’nin işgal ettiği bölgeler için yeni operasyon başlattılar Arap aşiretleri harekete geçti! PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgeler için yeni operasyon başlattılar
00:04 Muhalif gruplardan rejim güçlerine çağrı: Ayrılmanız için son fırsat Muhalif gruplardan rejim güçlerine çağrı: Ayrılmanız için son fırsat
23:58 ABD’den Suriye açıklaması: Siyasi süreç çağrısı yaptılar ABD'den Suriye açıklaması: Siyasi süreç çağrısı yaptılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 20:58:47. #1.12#
SON DAKİKA: Trump Suriye sessizliğini bozdu: Müdahil olmayın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.