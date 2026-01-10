Trump'tan İran'a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız - Son Dakika
Trump'tan İran'a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız

10.01.2026 21:51  Güncelleme: 22:00
ABD Başkanı Donald Trump, protestoların dinmek bilmediği İran'ı bir kez daha tehdit etti. Trump, "İran'a müdahaleye hazırız. İran özgürlüğe hiç olmadığı kadar yakın." ifadelerini kullandı.

TRUMP İRAN'I BİR KEZ DAHA TEHDİT ETTİ

İran'da yerel para biriminin döviz kuru karşısındaki aşırı düşüşü ve hayat pahalılığı nedeniyle başlayan protestolar iyice alevlendi. Protestoculara güvenlik güçlerinin müdahalesi sert olurken, çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

"İRAN'A MÜDAHALEYE HAZIRIZ"

ABD Başkanı Donald Trump'tan da İran'a bir tehdit daha geldi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran'a müdahaleye hazırız. İran özgürlüğe hiç olmadığı kadar yakın." dedi.

"İRAN'DA İNSANLAR ÖLDÜRÜLÜRSE VURURUZ"

Önceki gün Beyaz Saray'da basın toplantısında konuşan Trump, "İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz, vururuz." ifadelerini kullanmıştı.

"İRAN'IN BAŞI BÜYÜK DERTTE"

Trump, İran ile ilgili bir soru üzerine ayrıca "İran'ın başı büyük dertte. Bana öyle geliyor ki halk bazı şehirleri ele geçiriyor, birkaç hafta önce kimse bunun mümkün olacağını düşünmezdi. Durumu çok yakından izliyoruz." demişti.

HAMANEY: TRUMP YAPABİLİYORSA KENDİ ÜLKESİNİ YÖNETSİN

İran lideri Ali Hamaney de, ülkede ekonomik sorunlar nedeniyle başlatılan gösteriler sırasında bazı grupların gösteriler üzerinden ülke yönetimini tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'ı "memnun etmek için" kamu mallarını tahrip ettiğini söyleyerek Trump'a hitaben, "O yapabiliyorsa kendi ülkesini yönetsin." diye konuşmuştu.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 9 Ocak'ta (gösterilerin 13. gününde) yayımladığı raporda, 15'i emniyet görevlisi 65 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını, 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • h7dw7p2jmj h7dw7p2jmj:
    tüm dünya karşı koymalı bu zorbalığa 54 2 Yanıtla
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    molla ve din tüccarları üzgün 18 27 Yanıtla
    Ersin Çetinkaya Ersin Çetinkaya:
    aynen petrol tüccarları sevinçli 2 0
  • Uygar Demirbas Uygar Demirbas:
    Eyyy ABD seni yapmacık bile olsa bir kınarız ona göre dikkat et senin gücün varsa bizimde Allah'ımız var ... 15 14 Yanıtla
    Ali Levent Ali Levent :
    IPHONE boykotu mu yapsak? Kullananlar telefonlarını kırsa, yeni iphone alınmasa güzel olmaz mı? Cola ucuz diye mi boykot ettik? 1 0
  • 1234 1234:
    tabi gelirsin müdahaleye orda petrol var sari fini 12 3 Yanıtla
  • Ali Levent Ali Levent :
    İran halkı, ABD ve İsrail'i sevmez. ABD ve İsrail göstericilere destek sözleri ile İran halkının sokağa çıkmasını engelleyerek molla rejimine örtülü destek veriyor. Trump bu sözleri söylememiş olsa tüm İran halkı sokağa dökülecek. İran haberlerinin kaynağı da ABD merkezli sözde insan hakları aktivist siteleri. 9 6 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
